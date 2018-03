Fallece uno de los hijos del exfutbolista Santiago Cañizares

Viernes, 23 marzo 2018

"Mi hijo Santi ha fallecido; creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros", ha escrito.

"Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado", ha añadido el deportista, muy vinculado a Puertollano, ciudad a la que regresa con frecuencia para visitar a su familia.

Santi era uno de los trillizos de Cañizares fruto de su relación con Mayte García, que en la red social Instagram también ha trasladado su dolor. "Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la paz que me dejas", ha escrito. "Respiraré y viviré por ti; siempre conmigo, te amo", ha concluido.

En las últimas semanas, diversos medios habían informado del empeoramiento del estado de salud del pequeño. A lo largo de la jornada la familia está recibiendo numerosos mensajes de apoyo.

El Valencia ya ha expresado sus condolencias por la muerte del niño. "En nombre de todo el valencianismo, queremos mandar un fuerte abrazo a Santi Cañizares y a su familia por esta trágica pérdida. DEP", dice el club en un tuit.

También el Levante UD ha trasladado "a toda la familia y allegados" su "más sentido pésame y cariño en estos momentos tan duros".