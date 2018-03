Un médico para más de 10.000 habitantes

Viernes, 23 marzo 2018

LOS NAVALMORALES

Toledo | ELDIAdigital.es

El alcalde de las localidades toledanas de Los Navalmorales y Los Navalucillos, Miguel Mencía y José Ángel Pérez, han presentado este viernes en la Consejería de Sanidad las firmas recogidas para solicitar el refuerzo del servicio de urgencias del Centro de Salud de Los Navalmorales, unas urgencias que cuentan con un único médico para atender a más de 10.000 habitantes repartidos en un radio de cerca de 45 kilómetros.

El coordinador general y portavoz del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha acompañado a estos alcaldes, lamentando que esta situación "no es, por desgracia, una excepción, sino que es una situación generalizada en toda Castilla-La Mancha, derivada del incumplimiento sistemático de los compromisos en materia sanitaria del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page", según ha informado el PP en nota de prensa.

El portavoz 'popular' ha recordado que García-Page se comprometió a contratar 1.000 nuevos profesionales sanitarios en su primer año de Gobierno en Castilla-La Mancha y otros 1.000 más en el segundo año "y no solamente no ha contratado ni un solo nuevo profesional, sino que no ha llegado siquiera a cubrir mínimamente las plazas de fijos, que todavía sigue manteniendo como interinos".

Unos incumplimientos que, como pasa en la comarca toledana de La Jara, están afectando a la salud de los ciudadanos, algo de lo que, como ha recalcado Velázquez, "están alertando los propios médicos, quienes ya han denunciado en diferentes ocasiones que, debido a la falta de personal, se están produciendo situaciones de riesgo para la salud de los pacientes".

En este sentido, los alcaldes del PP han lamentado la "falta de compromiso" del presidente regional y de su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, con la comarca de La Jara, con la que "han incumplido reiteradamente todos sus compromisos, de manera que sigue arrastrando los mismos problemas sanitarios, especialmente en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Los Navalmorales".

Así, han recordado que este centro de salud es el único de la comarca de La Jara que atiende urgencias, por lo que debería estar abierto 24 horas, pero como cuenta con un único médico y un enfermero, el centro se encuentra cerrado cada vez que tienen que salir a atender una urgencia, quedando desatendidas las personas que allí acuden.

Una situación que supone un peligro para la salud de los ciudadanos de esta comarca toledana, que se han volcado en la recogida de firmas para exigir respuestas al Gobierno autonómico. En este sentido, los 'populares' han destacado que "las presiones que han recibido los alcaldes del PSOE de la zona han llevado a que no se hayan entregado también las firmas recogidas en los municipios con gobiernos socialistas".

Los alcaldes de Los Navalucillos y Los Navalmorales han lamentado esta actitud de García-Page y Fernández Sanz que, han dicho, "están dando la espalda conscientemente a las reivindicaciones de los vecinos de esta zona, que no solo precisa más personal médico para atender las urgencias sino también una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a los pacientes al Hospital de Talavera, ya que la que tienen asignada actualmente tiene su base en Navahermosa".