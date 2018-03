Aprobado el POM de Portillo en la Comisión Provincial de Urbanismo

Domingo, 25 marzo 2018

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, celebrada este mes de marzo, y presidida por el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha informado de 21 expedientes de planeamiento y calificaciones urbanísticas en suelo rústico.

En cuanto a planeamiento, este órgano ha aprobado definitivamente el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Portillo, tras una dilatada tramitación. Este instrumento de planeamiento general servirá para cubrir la carencia que hasta ahora tenía la localidad, y que era especialmente necesario para articular sus nuevos desarrollos residenciales e industriales.

No obstante, la Comisión Provincial ha dejado en suspenso varios de los ámbitos de suelo urbanizable previstos en el POM por no estar acreditados a día de hoy para ellos el recurso hídrico. Así, conforme vayan presentándose estos ámbitos a su desarrollo ante el Ayuntamiento de Portillo, éste deberá ir comprobando la suficiencia en la dotación de dicho recurso. En este sentido, dicho Consistorio ha priorizado ciertos ámbitos en su POM, los más próximos al casco urbano actual, y que están clasificados como suelo urbano no consolidado y suficientes a día de hoy para atender las demandas que presenta el municipio, tanto en el ámbito residencial como en el productivo.

Esta aprobación va en la línea con la política del Gobierno regional de recuperar para este año las ayudas para los trabajos de planeamiento urbanístico destinadas a localidades de menos de 10.000 habitantes. Estas subvenciones a las labores de redacción del planeamiento urbanístico municipal podrán alcanzar los 50.000 euros y hasta el 90 por ciento de su coste en atención a las dimensiones del municipio. A ellas se añaden, además, las que se destinarán a otros instrumentos urbanísticos como son los Planes Especiales de protección de los cascos históricos y los destinados a articular áreas de regeneración y renovación urbana en los barrios de las ciudades de Castilla-La Mancha.

Asimismo, la Comisión ha aprobado dos modificaciones puntuales de Normas Subsidiarias de Planeamiento; una en Gerindote, que tiene por objeto la reforma de varios artículos de sus ordenanzas edificatorias referidas a condiciones de forma, de composición de fachadas y condiciones de uso, que actualizan éstas y las adecuan a las demandas actuales de la localidad.

La segunda aprobación ha sido en Bargas, con la finalidad de adaptar la norma urbanística municipal vigente a las necesidades actuales del municipio en lo que a los usos del suelo se refiere, modificando para ello varias de sus ordenanzas.

Por otro lado, este órgano presidido por Carrillo en esta ocasión, ha emitido informe sobre un PAU de uso industrial en el municipio de Illescas, a fin de eliminar parte del viario reflejado y proyectado inicialmente en el actual POM de la localidad, proyectando manzanas de mayores dimensiones, de manera que se dé respuesta a la actual demanda existente en el municipio de suelo con vocación logística.

Otras calificaciones urbanísticas para proyectos en localidades de la provincia de Toledo

En cuanto al suelo rústico, la Comisión Provincial ha otorgado calificación urbanística a las solicitudes presentadas por los municipios de las Herencias, para una planta de tratamiento de áridos y de elaboración de aglomerado asfáltico; de Menasalbas, para cuatro naves para la cría intensiva vacuna; de Cabañas de la Sagra, para una estación aislada de suministro de carburante; o de Villaluenga de la Sagra, para una granja avícola.

También se han autorizado proyectos en Escalonilla, para la instalación de dos plantas solares fotovoltaicas; Maqueda, para un complejo hostelero y salón de celebraciones; El Casar de Escalona, para una nave ganadera; Villafranca de los Caballeros, para almacén ganadero; y también en suelo rústico se ha informado favorablemente de una nave almacén para forraje y pienso en el municipio de Los Navalucillos.