Vicente del Bosque inaugura la remodelación del campo de fútbol de Horcajo de Santiago

Domingo, 25 marzo 2018

Instalaciones

Cuenca | ELDIAdigital

El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que ha querido acompañar al ex seleccionador nacional de fútbol y a la alcaldesa horcajeña, María Roldán, ha deseado que estas instalaciones sean un espacio de convivencia, a la vez que ha invitado a todos a cuidarlas y aprovecharlas al máximo

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, se ha desplazado este sábado a Horcajo de Santiago con el fin de acompañar al ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, y a la alcaldesa de la localidad, María Roldán, en la inauguración oficial de la remodelación del campo de fútbol municipal, que ha supuesto para las arcas municipales una inversión superior a los 300.000 euros. Actuación que ha concluido hace unos meses y ha conllevado no solo la colocación del césped artificial, sino también un nuevas gradas y un vallado perimetral.



Durante su intervención, Prieto ha deseado que estas instalaciones se conviertan en espacio de convivencia de todos los horcajeños, a la vez que les ha invitado a cuidarlas y, sobre todo, a aprovecharlas al máximo, llamando la atención sobre la importancia para la sociedad y, ante todo para los jóvenes, de los valores que representa el deporte, desde el respeto, el esfuerzo y el compromiso hasta la responsabilidad, el trabajo en equipo o la tenacidad.



Y es que, a su juicio, esta actuación es una clara muestra de la implicación real del Ayuntamiento con el deporte, así como una decidida respuesta a una demanda de sus vecinos, lo que, sin duda, es digno de resaltar a tenor del esfuerzo económico que ha supuesto para el Consistorio.



El presidente de la Diputación no ha querido pasar por alto su sincero agradecimiento a Del Bosque por haber tenido la deferencia de visitar nuestra provincia, lo que, en su opinión, es motivo de satisfacción para todos, consciente de que es todo un referente para los amantes de este deporte y de los muchos compromisos que tiene por todo el país.



El ex seleccionador nacional, por su parte, ha remarcado la importancia de este tipo de actuaciones encaminadas a la mejora de las instalaciones deportivas, porque, de esta manera, se invita a la práctica del deporte, con los beneficios que ello conlleva para todos, en especial, para los más jóvenes.



La alcaldesa horcajeña, además de sumarse al agradecimiento expresado por Prieto por la presencia de Vicente del Bosque en Horcajo de Santiago, ha hecho un llamamiento a los vecinos a que utilicen estas instalaciones; eso sí, cuidándolas al máximo con el fin de que puedan ser aprovechadas cuanto más tiempo, mejor.



En esta inauguración no han faltado los reconocimientos al ex seleccionador nacional de fútbol. El presidente del Club Deportivo La Inmaculada, Gregorio Urbanos, que a sus 89 años de edad lleva prácticamente toda su vida vinculado al deporte, le ha hecho entrega del carné como socio de honor de club horcajeño y una placa conmemorativa de su visita. Gesto que ha sido recibido de buen grado por Del Bosque, quien no ha dudado en agradecerlo.



Un partido de fútbol de Segunda Autonómica entre el equipo local, el C.D. La Inmaculada, y el Entremontes C.D. Quintanar B se ha convertido en el mejor colofón a este día tan especial para el fútbol en la localidad de Horcajo. Encuentro, por cierto, que ha finalizado con victoria visitante por dos goles a cero.