El Almagro FSF gana en Elche y llega al parón de Semana Santa como líder destacado

Martes, 27 marzo 2018

Fútbol Sala: Segunda División Femenina (Grupo III)

DEPORTES | El Día 13:25 |

3-4. Las encajeras asaltaron el Esperanza Lag donde las ilicitanas del Joventud no perdían desde el pasado mes de septiembre.

El líder llegaba al Esperanza Lag consciente de la dificultad que supone jugar en esa pista, y es que las ilicitanas no perdían en casa desde el pasado mes de Septiembre en el que caían 1-2 frente al Roldán B. Con este panorama de responsabilidad y sin perder la oportunidad de dar otra alegría a la afición, en una temporada que está siendo histórica, saltaron al parquet del Juventut, con un primer posicionamiento a mitad de pista, ambos conjuntos estudiaban los primeros movimientos y si bien, las primeras aproximaciones fueron locales, poco a poco las almagreñas se asentaban el juego y las llegadas al área rival eran más constantes gracias a las rápidas transiciones, como la protagonizada por María que no llega a rematar por muy poco en el mano a mano con la cancerbera local o la jugada de Isa que tras superar en banda derecha a su par, no estuvo acertada en la definición.

Hasta que en otra contra bien llevada, Virgi inauguraba el marcador (0-1) en ésta fase del juego, las encajeras estaban bien en defensa y dominaban las acciones ofensivas, con el control del partido por parte visitante, el peligro del Juventut llegaba fundamentalmente con tiros exteriores que eran perfectamente atajados por la portera Ceci. En un robo de balón en primera línea protagonizado por la canterana Marta Malagón y tras un eslalon personal se planta en el mano a mano con la portera Rebeca para firmar el 0-2. Con dicho resultado llegaría el descanso.

En la reanudación, de nuevo otro mazazo para los intereses locales, y es que Ceci servía un balón en desplazamiento aéreo de unos veinte metros, para que María Téllez pusiera tierra de por medio (0-3). Pero el Juventut no bajaría los brazos fácilmente y en una rápida contra en transición ofensiva, llegaba un balón al segundo palo para recortar distancias a través de Nieves (1-3), con la llegada del gol las calatravas sufrieron más de lo debido fruto del cansancio acumulado y del buen hacer en la presión al balón por parte de las alicantinas que ahogaban la salida rojilla, de ésta guisa, Trini ponía el 2-3.

El partido era vibrante y las acciones de ataque de uno y otro bando eran desbaratadas mediante faltas, lo que supuso que ambos conjuntos entrasen en las cinco faltas acumulativas. Con ésta situación, Isa se marcha sola en tres cuartos y cando se disponía a superar a la última defensora, era derribada en falta. Ocasión de gol desde los diez metros que María Arranz no desperdició para hacer el 2-4, cuando el partido entraba en su recta final, el técnico Joaquín García ordenó el portero jugador y aquí el trabajo defensivo de las almagreñas fue determinante para alzarse con el triunfo final, cuando el encuentro expiraba sus últimos compases, Naiara hacía el 3-4 definitivo.

Así pues el líder sale airoso de una difícil cancha, enlazando catorce jornadas consecutivas sin perder, logrando un importante colchón de puntos para éste tramo final de temporada. La competición se reanudará el próximo 7 de Abril en el Ciudad de Almagro, al cual rendirá visita el conjunto almeriense de El Ejido.

Ficha técnica:

FSF JUVENTUT D´ELX: Rebe, Trini, Marga, Judit, Nieves, Lucía, Melany, María, Aitana y Naiara.

Almagro FSF: Ceci, Mariajo, Virgi, Isa, María, Marta, María Arranz, Vicky, Paulita y Zazu.

Árbitros: Pérez Climent, Carlos José; Pérez Nacher, Carlos y López Nicolás, Sergio.

Goles: 0-1 min.7 Virgi, 0-2 min.10 Marta, 0-3 min.22 María, 1-3 min.26 Nieves, 2-3 min.29 Trini, 2-4 min.31 María Arranz y 3-4 min.39 Naiara.

Observaciones: Vigésima Segunda Jornada de Liga en el Grupo III de Segunda División de Fútbol Sala Femenino, Pabellón Esperanza Lag de Elche (Alicante). Con casi un centenar de espectadores en la grada.