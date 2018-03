El TM Talavera plantó cara ante un líder que no le dio opción

Jueves, 29 marzo 2018

Polideportivo: Tenis de Mesa

DEPORTES | El Día 08:30 |



El sábado a las 16.30 de la tarde era la cita ante el CTM Móstoles equipo que ocupa la primera plaza de la tabla y que están jugando para terminar liderando el grupo y tener más opciones de subir a División de Honor, mientras que los talaveranos ocupan zona tranquila de la tabla en la quinta posición.El equipo visitante a pesar de tener la baja de su mej or jugador, Javier Benito, que se encontraba jugando en Francia, es un señor equipo y se presentaba con Pablo Lozano, Eduardo Cuesta y Rodrigo Cano. Por parte local iba a jugar nuestro veterano Jorge Berrendo que ya ha consolidado la categoría y no puede jugar en tercera nacional junto a José y Kazeem.

Comenzaba el encuentro que iba a ser dirigido por un árbitro de la comunidad de Madrid, con Jorge Berrendo frente al mejor jugador visitante Pablo Lozano. Superioridad manifiesta de Pablo que daba buena cuenta del talaverano y le endosaba un 0-3, Pablo ponía por delante a su equipo que dominaba 0-1.Segundo partido entre Kazeem Adeniyi y Rogrigo Cano. Comenzaba Rodrigo venciendo en el primer set y Kazeem empataba a uno, de nuevo el visitante se ponía arriba venciendo en el tercero y Kazeem empataba a dos. Con este resultado y un quinto set igualado venía la actitud del visitante que con un mal comportamiento y tras tirar la raqueta veía la tarjeta amarilla, a continuación la amarilla y roja. El árbitro sacaba un amarilla como hacia el público sin sentido y se le iba un poco el partido de las manos. Kazeem se imponía por un ajustado 9-11, poniendo el 3-2 y el empate a uno en el marcador del encuentro.

Tercer partido que iba a comenzar con José pidiendo explicaciones al árbitro por la tarjeta amarilla recibida a lo que el colegiado sin saber que decir respondía que le habían llamado “tonto” cosa que no fue cierta. Lo que si paso es que fue insultado por el jugador visitante al perder con Kazeem y el árbitro que sí que lo oyó no actuó como debería. Con todo lo acontecido José no jugó su mejor partido frente a Eduardo Cuesta a quien en la ida le había derrotado pero hoy el visitante iba ser mejor y se imponía por 0-3 poniendo por delante a Móstoles que dominaba 1-2.

Partido entre jugadores bases, Kazeem no iba a poder plantar cara ante un Pablo que estuvo en estado de gracia desplegando un gran juego y se iba a imponer por 0-3 a Kazeem acercando a su equipo a la conquista de los dos puntos pues to que dominaban 1-3.Jorge saltaba para intentar la sorpresa ante Eduardo, pero el visitante con un buen juego de control iba a imponerse al talaverano por 0-3, poco pudo hacer Jorge para evitar que los visitantes se llevaran los dos puntos. Dominaban 1-4.

Saltaba José para enfrentarse a Rodrigo y desde el calentamiento el visitante demostraba poca deportividad con una actitud de superioridad en todo momento. Pero José iba a hacer su juego y se imponía en el primer juego por 11-5. Segundo juego triunfo para Rodrigo que reaccionaba imponiéndose por 7-11 pero José iba a darlo todo y se imponía en los dos siguientes para vencer por 3-1 y maquillar el resultado poniendo el definitivo 2-4.

Con esta victoria el conjunto del CTM Móstoles continúa líder mientras que los talaveranos continúan ocupando zona tranquila en la quinta posición a falta de tres jornadas para terminar la competición liguera.





DERROTA EN TERCERA POR 4-3 ANTE OCAÑA

El equipo de tercera se desplazaba a Ocaña el domingo con sus jugadores Raúl Collazo, Gao Denming y Álvaro Jiménez. Los talaveranos se pusieron por delante por 1-3 con los dos puntos de Gao y uno de Álvaro pero no supieron cerrar el encuentro.

Álvaro iba a caer por 3-2 y Raúl por 3-1 en los dos últimos partidos individuales.Así llegaron al encuentro de dobles donde Álvaro y Gao iba a perder por 3-1 ante Alejandro Soto y Roberto García terminando cayendo por 4-3.Con este resultado y los dos equipos en la fase de ascenso, Oc aña parece que terminará segundo mientras que los talaveranos tendrán que terminar en la tercera o cuarta plaza que se disputan con Navalcán.