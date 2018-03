Las chicas del CB Criptana jugarán la fase final de 1ª División en Cuenca

Miércoles, 28 marzo 2018

Polideportivo: Baloncesto

SENIOR FEMENINO

Partido muy igualado en busca de una plaza a los play-off de ascenso, el disputado el pasado sábado en el pabellón de Campo de Criptana. Donde el equipo visitante se planto muy serio desde el principio para arrebatar la ventaja conseguida por nuestras chicas en su campo de 5 puntos. Plaza que estuvo en su poder durante gran parte del partido, llegando a tener una renta de 11 puntos en algunas fases del mismo. Aunque el acierto en ataque unido a una gran defensa en zona, sobre todo en los últimos minutos del partido la desventaja que teníamos no solo fue reducida, sino que al final conseguimos remontar el partido ganar por 5 puntos.

Aumentando la ventaja global en + 10 y consiguiendo poner el nombre de Campo de Criptana y en especial el de nuestro club entre uno de los cuatros mejores de la liga. Gracias a la seriedad de nuestras chicas podemos decir ahora sí, que somos uno de los equipos que luchará los playoff de ascenso el próximo fin de semana del 7-8 de Abril en la ciudad de Cuenca. El primer partido de semifinal será contra el equipo local, el cual ha conseguido alzarse con la primera posición.

BABYBASKET

Buen partido de nuestros babybasket el jugado en el Paniagua durante la mañana del sábado. Una victoria más, que demuestra la progresión de estos pequeños jugones. Hemos disfrutado de grandes momentos en defensa y sobre todo unos brillantes minutos en los que todos se pasaron el balón entre ellos, saboreando un gran compañerismo y han logrado disfrutarlo mucho y pasarlo muy bien. Una merecida victoria.

BENJAMIN

Gran partido de nuestros chicos del benjamín blanco, nos desplazábamos una vez más a Alcázar de San Juan para jugar contra Safa. Afrontábamos el partido con muchas ganar y ilusión ya que era el último partido antes del parón de Semana Santa. Victoria cómoda con un 6-2. Seguimos trabajando

Buen partido para nuestros benjamines verdes que se desplazaban a Alcázar de San Juan para jugar contra la escuela de alcázar. En todo el momento del partido fueron superiores, dado así el resultado de 8-0 para los nuestros. Ahora a disfrutar del parón de Semana Santa y a volver con más ganas!

ALEVIN MASCULINO 2006

En esta jornada el partido en el que los chicos del 2006 viajaban a La Solana el pasado jueves para enfrentarse al equipo B de la localidad. El partido sirvió para q todos los jugadores del equipo tuviesen muchos minutos y para que se trabajasen los distintos aspectos del juego en los que el equipo está trabajando duro durante estas últimas semanas. Al final del partido el equipo conseguía una nueva victoria y tendrá unos días de descanso para encarar con fuerza el final de la liga regular de cara a la segunda fase.

ALEVIN MASCULINO 2007

Partido en La Solana contra su primer equipo que perdimos por 70 - 30. El partido tuvo 2 partes diferenciadas; los 3 primeros cuartos el equipo local impuso su velocidad y ventaja física para llevar totalmente el ritmo de partido, con una defensa muy intensa en la primera línea y un dominio total en las dos canastas ante la diferencia de altura; en este contexto, nuestros jugadores no pudieron hacer su mejor juego, abusando mucho del bote y no ocupando los espacios como en otras ocasiones.

INFANTIL FEMENINO

Nuestro equipo jugaba el último partido de la segunda fase en la solana, el partido comenzó con un 10 a 0 para las nuestras, lo que provocó un tiempo muerto para las locales, el cual surtió efecto para poner el partido a 5 puntos, ayudado por la relajación de las nuestras, otro apretón de las nuestras llevo el partido al final del segundo cuarto otra vez hasta los 18 puntos, la segunda parte siguió la misma tónica que la primera, parcial de salida de las nuestras y posterior relajación y falta de intensidad...al final del partido 32 a 64 para las nuestro equipo , poniendo fin a una segunda fase carente de interés y objetivos para ninguno de los equipos participantes.

INFANTIL PROVINCIAL

Partido en Tomelloso ante su equipo B, que se saldó con derrota por 19 puntos; el inicio del partido fue muy malo para nosotros, con 2 primeros cuartos muy flojos, sin intensidad física, sin ocupar espacios en ataque y con una defensa pasiva que hizo que llegásemos al descanso 15 puntos abajo; a partir del 3er periodo mejoramos algo nuestras prestaciones, encontrando mejores opciones en ataque, lo que hizo que los parciales se igualasen. Tras el parón de Semana Santa, afrontaremos los 3 partidos que nos quedan para minimizar errores y poder competir al máximo.

INFANTIL REGIONAL

Duro partido para nuestro infantil regional el pasado sábado en Albacete. Competíamos contra uno de los mejores equipos de la liga, el EBA, y nada pudimos hacer debido a la superioridad física y técnica del rival. Un equipo que nos puso las cosas imposibles durante todo el partido, no dándonos opciones en ningún tramo. A pesar de ello, el equipo mostró calidad y buen juego en algunos tramos del partido, dónde los jugadores a base de esfuerzo, pudimos sacar cosas positivas de cara a los dos últimos partidos de la temporada.

CADETE REGIONAL

No pudo el cadete regional en ningún momento con el equipo líder de la competición que se mostró muy sólido y férreo durante todo el encuentro, no dejando opciones a un equipo criptanenses que no tuvo un buen día en líneas generales, no encontrando su sitio en la pista en casi ningún momento a pesar de los intentos que hizo, solo queda animar al equipo y a sus jugadores para que una vez acabada la Semana Santa se pueda afrontar con garantías los dos partidos restantes para terminar la fase.

SENIOR MASCULINO

Terminó la temporada de competición para el conjunto sénior masculino derrotando de una manera cómoda y holgada ante el colista el CB Tarazona, en un partido donde solo hubo un color , el verde de los jugadores criptanenses que desde el inicio y a pesar de las bajas con las que se viajaba se mostro un juego rápido y alegre ,algo por lo que se ha estado trabajando durante todo el año , donde la única expectación era ver la diferencia final con la que se acababa el choque , donde todos los jugadores anotaron . Agradecer el compromiso de los jugadores y el de los junior que se han sido clave tanto en el trabajo diario como en el de la competición.