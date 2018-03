Góspel 'Freedom', el Sábado Santo, en Sigüenza

Lunes, 26 marzo 2018

cultura

Guadalajara | El Dia

A partir de las 20:30 horas (entrada 10 euros) actuará el grupo 'Freedom'. En formación de quintento, interpretará un concierto de góspel con su estilo de fusión de la música folk espiritual tradicional con los sonidos de canciones clave de la época de los movimientos civiles que tuvieron lugar en los Estados Unidos durante los años 50 y 60. En todas sus actuaciones, 'Freedom' derrocha pasión y énfasis para transmitir la esencia y el significado de aquellas canciones históricas.

El quinteto lo componen los guitarristas Jeff Espinoza y Gaby Jogeix, las maravillosas voces de Velma Powel y Ciara Thorton, acompañados al piano por Gonzalo Peñalosa. 'Freedom' ha formado parte de eventos específicos relacionados con la historia afroamericana y los movimientos por los derechos civiles, organizados por la Embajada de los Estados Unidos. También ha actuado en decenas de culturales de toda España, cosechando una clamorosa acogida tanto por parte del público como de la prensa y en numerosas salas de conciertos, especialmente en Madrid.

Jeff Espinoza es un californiano, de Los Angeles, a quien su afición por la música ha hizo compaginar su profesión de sicólogo de niños autistas con la participación en diversas bandas americanas. Llegó a España en 1980, integrándose en el panorama musical nacional. En nuestro país ha formado parte de bandas míticas como Flying Gallardos o la Vargas Blues Band. En la actualidad dirige su propio grupo: Red House, junto a Francisco Simon.

Gaby Jogeix es un músico autodidacta de<origen vasco & francés, afincado en Madrid. No cogió una guitarra hasta que tenía 17 años, pero enseguida comenzó a probar con el instrumento y a intentar sacar “el sonido que tenía en mi cabeza”. Desde el primer momento supo que quería tocar Blues influenciado por el impacto que le produjo oír “The Sun is Shining”, de Elmore James. Después vinieron B.B.King, John Scofield, Albert Collins, Derek Trucks, Doyle Bramhall y otros muchos! y el descubrimiento de la guitarra lap steel: “Las notas que el slide transmiten es lo más cercano a la voz humana que puedes tener. Eso fue lo que me fascinó y por eso seguí trabajando la técnica”, explica el guitarrista.

Velma Powel lleva la música en el alma. Es sobrina nieta de John Lee Hooker y pariente del mítico Brownie McGee. Originaria de Chicago, bebe de fuentes como Muddy Waters, BB King o Koko Taylor. Su voz aterciopelada remite a las grandes damas del jazz y al swing de las míticas big-bands de los años 40 y 50. Vive en España desde hace veinte años. Ciara Thorton, hija de Powel, estudia música desde una edad muy temprana, perteneciendo a coros desde su niñez. Sus voces se complemente maravillosamente en el escenario, siendo la una continuidad de la otra.

Gonzalo Peñalosa es pianista y teclista. Ha colaborado con distintas formaciones en los ámbitos de la música clásica, el jazz y el pop-rock, actuando por toda España. Actualmente forma parte de varios proyectos de blues, jazz y soul, entre los que desataca su participación como teclista del espectáculo Góspel de Freedom.