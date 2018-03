El 4 de abril se abre el plazo para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria

Lunes, 26 marzo 2018

Educación

REGIÓN | ELDIAdigital

Así consta en la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, que publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que para poder participar en las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es necesario tener, al menos, dieciocho años cumplidos el día de celebración de las pruebas, no poseer el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos, no estar cursando las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o no estar cursando los ámbitos o materias, para cuyas pruebas se inscriba, en las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas en cualquiera de sus modalidades, ya sea en régimen ordinario, presencial o a distancia.

Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Papás 2.0 'https://papas.educa.jccm.es', a la que podrá accederse asimismo desde la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 'https://www.jccm.es'.

También podrán presentarse las solicitudes de forma presencial, en el registro de los servicios centrales de la Consejería competente en materia de educación o en el de sus direcciones provinciales, así como en cualquiera de los lugares previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Según lo previsto en la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias de 2012, para participar en esta convocatoria, las personas aspirantes deberán abonar el importe correspondiente a la tasa por derecho de examen, que asciende a la cantidad de 10,40 euros, para cada una de las convocatorias.