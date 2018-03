El grupo municipal socialista de Picón abandona el Pleno municipal

Lunes, 26 marzo 2018

Los socialistas explican que antes de llevar a cabo esta acción, dieron lectura a un escrito en el que se exponían los motivos al equipo de Gobierno, y en el que se pedía que antes de la celebración del próximo Pleno, esperaban que fueran subsanadas las irregularidades que habían expuesto, a fin de poder ejercer las funciones de control de gobierno que, por ley, la oposición tiene el derecho de poder realizar.

Según indica el concejal y Portavoz del grupo municipal socialista de Picón, Francisco Javier Carreras, el optimismo generado por el discurso de toma de posesión del alcalde piconero, en el que se hablaba de participación, “se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo, pues la acción del equipo de Gobierno está basada, hasta el día de hoy, en la falta de transparencia”.

Así las cosas, los concejales socialistas de Picón se quejan en su escrito de que el grupo municipal `popular´ no contesta a la veintena de preguntas realizadas en los Plenos, ni responde a los escritos en los que la oposición pide información. Desde el PSOE no se entiende que no se realicen reuniones informativas para estudiar los asuntos de relevancia del municipio, y se critica la “opacidad” de las gestiones y la toma de acuerdos sin consulta al grupo municipal socialista.

Pero además, los socialistas piden un mínimo de cortesía a sus circunstancias profesionales, a la hora de realizar las convocatorias; afirman que se está incumpliendo el acceso a la información que solicitan por escrito, y lamentan la poca actualización de la página web de la localidad, lo cual –señalan- repercute en la información que reciben los propios vecinos y vecinas.

Para finalizar, los concejales socialistas critican que no se cuente con ellos para que participen en ninguna actividad del municipio, y ponen como ejemplos la entrega de ordenadores que ha realizado el Ayuntamiento al colegio de la localidad, o la última actividad de senderismo, “actividades en las que no hemos podido estar presentes, pues no se nos ha informado a la oposición, a pesar de representar a un gran número de ciudadanos de nuestra localidad”, indican.

Considera que estas actitudes dificultan la tarea de gobierno de los concejales de la oposición, y por lo tanto suponen una vulneración de los derechos que obtuvieron a través del voto de los ciudadanos, motivo por el cual, señalan que el grupo municipal y el PSOE de Picón van a poner el asunto en conocimiento de las instancias oportunas al objeto de que la situación se normalice cuanto antes.