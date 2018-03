El PP pide más control en las rutas escolares

Lunes, 26 marzo 2018

La portavoz adjunta de Fomento del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada por Cuenca, María Roldán, ha exigido hoy al Gobierno de Page que supervise y controle el servicio de transporte escolar en la provincia de Cuenca para tener las máximas garantías de seguridad y evitar que los alumnos viajen en autobuses antiguos que, en muchos casos, no tienen ni cinturones de seguridad.

Roldán ha recordado como tras haberse conocido la semana pasada algún caso de autobuses escolares en mal estado, la Delegación de Educación dio un paso al frente reconociendo esta situación y llegando incluso a anunciar que podrían emprender otras acciones si la compañía no soluciona con urgencia las incidencias. Un hecho, apunta la diputada, que se debería haber producido mucho antes de que se pusiera en riesgo la seguridad de nuestros escolares, “y no a remolque de las denuncias del PP, que es como últimamente gobierna el PSOE”.

Asimismo, Roldán ha indicado que son más los casos que han sido trasladados al Partido Popular, por parte de alcaldes y portavoces, alertando de la antigüedad de los autobuses, de su falta de cinturones de seguridad, del mal funcionamiento de las calefacciones o, incluso, en algunos casos que los alumnos se quedan en la parada por no haber plaza para ellos al estar ocupadas por personas no escolares.

“Aunque hay muchas rutas escolares que cumplen íntegramente con los parámetros de seguridad, hay otros casos en los que la Junta debería estar vigilante, como es su obligación, para controlar qué vehículos son los que realizan las rutas escolares y cuáles son sus condiciones”, afirmaba.

Además, la diputada por Cuenca ha explicado que el PP ha mantenido varias reuniones con el sector del transporte de Castilla-La Mancha y “nos han transmitido su preocupación por los pliegos de condiciones impuestos por la Junta, que ponen unas condiciones técnicas a las que son muy difícil acceder y una exigencia de cantidad de autobuses muy elevada. Por ello, ha insistido en que el Gobierno de Page debería mejorar los pliegos de condiciones del servicio de transporte escolar.

Por último, Roldan ha recordado que “este problema no es nuevo” y se ha referido a las recientes declaraciones del director general de Carreteras y Transportes del Gobierno de Page, David Merino, que reconoció que el transporte escolar es “viejo e inseguro”. En concreto, afirmó textualmente: “en eso discuto con mis compañeros de Educación, que dicen estar tan contentos con el sistema de transporte escolar, yo no lo estaría, porque deben tener una antigüedad mínima de 10 años, y excepcionalmente 16; ahora todos tienen 15 y 16 y no tienen cinturón de seguridad”.