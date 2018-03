Villanueva de la Jara inaugura su 'fuente vieja'

Lunes, 26 marzo 2018

Provincia

Cuenca | ELDIAdigital

De intensa se puede considerar la estancia de este domingo por la tarde en Villanueva de la Jara del presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, puesto que no solo se encargaba de inaugurar la remodelación integral de la Fuente Vieja del municipio, sino que también asistía a la presentación de un libro sobre la Semana Santa jareña, que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial.

Prieto, que estuvo acompañado de la alcaldesa de la localidad y diputada provincial, Mercedes Herreras Fogarty, ha remarcado la relevancia de las obras de mejora y rehabilitación acometidas en la Fuente Vieja, porque, a su juicio, no se puede obviar que se trata de un lugar emblemático para los jareños y, por lo tanto, ha formado y forma parte de la historia cotidiana de muchos de ellos. De ahí que no haya dudado en calificar esta actuación del Ayuntamiento de “todo un acierto”.



Y es que, en su opinión, esta fuente, aunque no esté declarada Bien de Interés Cultural, no deja de formar parte del rico patrimonio histórico-artístico de Villanueva de la Jara, por el que este Consistorio ha apostado de manera firme, contando para ello con el apoyo de la Diputación conquense, que ve en su puesta en valor un instrumento más para dinamizar la economía local y contribuir al afianzamiento de la población en el municipio.



No es de extrañar que, tal y como ha subrayado la alcaldesa, que los vecinos hayan recibido de muy buen grado esta iniciativa municipal, porque, al fin y al cabo, permite recuperar este espacio como punto de encuentro de los jareños. No en vano, tras su rehabilitación, la primera decisión del Ayuntamiento al respecto ha sido incluir la Fuente Vieja en la ruta turística denominada “Paseo nocturno por la Jara”.



La remodelación integral de la Fuente Vieja se ha centrado tanto en la limpieza de pintadas y remozado general con piedra como en la dotación de suministro de agua e instalación de iluminación ornamental, lo que, a juicio de Herreras, realza la belleza de esta fuente y permite convertirla en otro atractivo turístico más del municipio.



Presentación del libro



Con anterioridad a la inauguración de la Fuente Vieja, el presidente de la Diputación ha querido asistir en el Centro de Día de la localidad jareña a la presentación del libro de Martín Moratalla Valeriano (textos) y Juan Gómez Pinilla (fotografías) titulado ‘Villanueva de la Jara, peregrina y nazarena’, que ha sido editado por la Diputación, a través del Servicio Provincial de Publicaciones.



Una obra que, para Prieto, posibilita acercarse un poco más a la Semana Santa jareña, conocerla mejor y tenerla presente durante los 365 días del año, además de convertirse, en cierta manera, en un homenaje a los fundadores de la Junta de Cofradías de Villanueva de la Jara, allá por el año 1980, y aquellas personas que trabajan diariamente por el mantenimiento de esta bella tradición.



Y es que este libro, que nace a raíz del XIV Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías de Cuenca celebrado en abril de 2015 en Villanueva de la Jara, invita, a su juicio, a valorar esta Semana de Pasión y sus desfiles procesionales, que, sin duda, realzan el rico patrimonio histórico del municipio y se convierten en un atractivo más.