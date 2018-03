El Pleno pide que se mantenga el personal en la estación de tren

Lunes, 26 marzo 2018

VILLACAÑAS

Toledo | ELDIAdigital.es

Según se está informando en la estación de tren de Villacañas, desde este jueves 29 se va a eliminar el servicio de venta y formalización de billetes en taquilla. Una situación de falta de personal en la estación que, junto con la petición de la construcción de un paso alternativo al cruce sobre las vías, se trató por parte del Pleno de la Corporación en la sesión del pasado viernes, a propuesta del gobierno municipal.

En el texto que se votó, se indica que esta situación de falta de personal para la venta de billetes y para avisar de la llegada de los trenes, obliga a los viajeros a sacar los billetes en las máquinas o en el propio tren, además de aumentar el riesgo de accidentes, más aún teniendo en cuenta que no son pocas las ocasiones en que los paneles informativos se estropean o no funcionan.

Según informó el alcalde villacañero, Santiago García Aranda, otra de las cosas que supone que no haya personal es que no se presta debidamente el servicio de formalización de billetes y, sobre todo, de abonos. Hay abonos que no se pueden formalizar en la máquina de Villacañas, con lo que, si un viajero se sube al tren sin el billete formalizado, no puede luego reclamar si hay algún retraso o cualquier incidencia en el viaje, ni se le contabiliza en las estadísticas de viajeros de la estación.

Del mismo modo se reitera una reclamación ya histórica del pueblo de Villacañas, en referencia a la construcción de un paso alternativo al cruce sobre las vías del tren en la estación. Para ello es necesario que el Ministerio de Fomento incluya este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El Ayuntamiento ya ha pedido a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados que apoyen esta reivindicación y fuercen al Gobierno de España a incluir en los PGE el estudio y la ejecución de este paso alternativo, debido a que la existencia de estaciones en las que los viajeros tienen que atravesar las vías para acceder a los andenes supone un elemento de peligrosidad evidente, como demuestran las víctimas por arrollamientos de trenes en estas estaciones (cerca de 50 en los últimos 10 años).

En el debate, el portavoz de IU avanzó el voto en contra de su grupo ya que lo que se pide es que se cubran vacantes de personal por jubilación cuando, según Abel Raboso, “no hay vacantes de personal en la estación de Villacañas”. PP y PSOE sí votaron a favor de las peticiones de la propuesta, destacando ambos la necesidad de abogar por la seguridad de los viajeros que son usuarios de la estación.

El Pleno también trató tres propuestas relacionadas con las pensiones, propuestas por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, además de por IU y el PP. La concejala Mª Nieves Díaz-Rullo resumió su propuesta, que viene a sumarse a las reivindicaciones de los pensionistas y en la que se solicita garantizar la financiación del sistema de pensiones, su revalorización en base al IPC, así como en centrar los principales esfuerzos en dignificar las pensiones mínimas. La propuesta de IU pide la recuperación del poder adquisitivo con carácter retroactivo desde 2011, revalorización según el IPC, pensiones mínimas de 1.080 €, así como otras peticiones como la derogación de las reformas laborales y del artículo 135 de la Constitución, o recuperar el Plan Prepara para personas de 52 a 55 años. El PP solicita en su moción que la Comisión del Pacto de Toledo elabore y remita al Gobierno sus recomendaciones para articular el sistema de seguridad social del futuro para garantizar su sostenibilidad. También pide al Gobierno que trabaje con los agentes sociales y con la citada Comisión del Pacto de Toledo.

Durante el debate, IU lamentó que la concejala no hiciera referencia a la congelación ni a la reforma laboral del gobierno de Zapatero y al PP le criticó que no mencione las reivindicaciones de los pensionistas. El grupo popular se mostró a favor de la revalorización “cuando sea posible” y con el consenso dentro del Pacto de Toledo, tachando el debate sobre las pensiones en el Pleno como de “oportunismo político”, haciendo también referencia a las medidas a la congelación del año 2011. Por su parte, el grupo socialista insistió en posicionarse con las reivindicaciones de los pensionistas, recordando a IU y PP que bajo el mandado de Zapatero los pensionistas ganaron un 1’42% de poder adquisitivo, mientras que durante el mandato de Rajoy han perdido un 1’4%. Tras las votaciones, salieron adelante las propuestas de PSOE y PP y fue rechazada la de IU.