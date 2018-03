Azkena Rock Festival cierra su cartel con Chris Robinson Brotherhood, Urge Overkill y The Sheepdogs

Lunes, 26 marzo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

El Azkena Rock Festival de Vitoria ha completado el cartel de la presente edición, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Mendizabala, con las incorporaciones de Chris Robinson Brotherhood, Urge Overkill y The Sheepdogs. Asimismo, la ya anunciada actuación de The James Taylor Quartet pasará a la plaza de la Virgen Blanca, y Urge Overkill harán un doblete exclusivo interpretando su disco "Saturation" en la jornada del viernes día 22 y ofreciendo un homenaje inédito al fallecido Tom Petty al día siguiente.

Estás últimas incorporaciones cierran un cartel en el que destacan nombres como los de Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, MC50 (tour 50 aniversario), Mott The Hoople, Gluecifer, Turbonegro, Dead Cross, The Beasts of Bourbon o Berri Txarrak.

Así, según ha informado Last Tour, en las actuaciones gratuitas que el festival organiza en la plaza de la Virgen Blanca de la capital vitoriana actuarán los canadienses The Sheepdogs y The James Taylor Quartet, cuya actuación pasa de Mendizabala a la plaza.

Chris Robinson Brotherhood, banda encabezada por el vocalista de The Black Crowes, nació como proyecto principal de Robinson tras la ruptura de su banda y se ha consolidado con una propuesta que va más allá del blues-rock-psicodélico de bandas como Grateful Dead o Byrds. El grupo ha editado cinco discos de estudio y otros tres en directo en sólo seis años. Junto a Robinson, forman la banda Neal Casal (colaborador de Ryan Adams y con una magnífica carrera en solitario) y otros ilustres norteamericanos, como el teclista de Black Crowes, Adam McDougall, o el batería de Olabelle.

URGE OVERKILL

Por su parte, la banda de Chicago Urge Overkill saltó a la fama mundial con la versión del tema "Girl you'll be a woman soon" de Neil Diamond y su inclusión en la banda sonora de "Pulp Fiction". Antes, habían teloneado a Nirvana en la gira de "Nevermind" y habían fichado por Geffen y publicado "Saturation", un reivindicado disco que unía los riffs de Cheap Trick y AC/DC con las melodías de Beatles y Kiss y que les reportó fans en todo el mundo. En Mendizabala recuperarán ese mítico disco en exclusiva para el Azkena.

Asimismo, los propios Urge Overkill rendirán un sincero homenaje, confeccionado exclusivamente para el festival, a Tom Petty, fallecida en octubre del pasado año. Seleccionarán temas de un repertorio que se extendió durante 40 años y del que se vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo.

Además, las noches del recinto Trashville se alargarán de la mano de destacados DJs, entre los que estarán Diego RJ, Tomás Cowabunga, J.F. León, Toni Love, Fernando Navarro, AC/DJ, Party Hard DJ y El Viejo Zorro y La Gallina.