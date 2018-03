El PSOE defiende la gestión de los recursos que administra la Junta

Lunes, 26 marzo 2018

Objetivo de déficit

REGIÓN | ELDIAdigital

"Es decir, nuestra comunidad autónoma tuvo el año pasado una necesidad de financiación del 0,57 por ciento sobre el PIB, por debajo por tanto del 0,6 por ciento establecido para las comunidades autónomas durante el pasado ejercicio", ha señalado Mora en nota de prensa.

Según ha indicado, si la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) hubiera cumplido el año pasado con su propio objetivo respecto a los recursos que maneja y si se hubieran ingresado los 33 millones de euros pendientes de la Unión Europea con cargo a los Fondos de Desarrollo Rural (Feder), "el objetivo de déficit estaría plenamente cumplido".

Mora ha calificado de "indecorosa y falta de rigor" la valoración que han realizado los dirigentes del PP sobre estos datos, señalando que si critican los datos de déficit que ha obtenido Castilla-La Mancha, "en mayor medida deberían criticar los que ha obtenido el gobierno de Rajoy o comunidades autónomas donde gobiernan como Murcia o Castilla y León, donde el déficit ha sido mucho mayor que el de nuestra región". "Ddeberían criticar los malísimos datos que obtuvo Cospedal en este sentido durante sus cuatro años de mandato".

Para el diputado socialista, el actual Gobierno regional "está haciendo un esfuerzo muy importante para salir del enorme pufo de deuda y déficit que nos dejó Cospedal". "Además de cumplir con las obligaciones financieras, se mejora la economía y sobre todo la vida de los castellano-manchegos recuperando, con mucho esfuerzo, los servicios y derechos que recortó el anterior ejecutivo del PP".

Además, ha indicado que los 'populares' no son los más indicados para hablar de gestión financiera cuando el Tribunal de Cuentas "les ha sacado los colores" en su informe de fiscalización sobre el mandato de Cospedal "dejando muy claro que su gestión fue nefasta, ya que no solo no cumplió con el déficit, sino que duplicó la deuda y además malgastó más de 200 millones de euros en indemnizaciones por despidos ilegales o por parar obras sobre todo de los nuevos hospitales".