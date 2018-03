18.000 empresas toledanas se podrían beneficiar de créditos financiados por Caja Rural C-LM

Martes, 27 marzo 2018

60 MILLONES DE EUROS

Toledo | ELDIAdigital.es

Caja Rural Castilla-La Mancha y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han renovado su convenio de colaboración en virtud del cual la entidad bancaria pone 60 millones de euros para dar crédito a los socios de la patronal toledana con el que se espera atender a sus demandas de financiación y generación de empleo, algo de lo que se podrán beneficiar más de 18.000 empresas.

El convenio ha sido firmado este martes por el director general de la entidad, Víctor Manuel Martín y por el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás. Además, han estado acompañados por el director de Negocio de Caja Rural Castilla-La Mancha, Enrique Muñoz y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

Este acuerdo, que data del año 1988 es "el más longevo de la entidad firmado con cualquier organización", ha destacado Martín, algo que a su juicio, quiere decir que es un convenio "que ha tenido excelentes resultados en el tiempo".

Para el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha este convenio tiene dos finalidades, la primera "proporcionar financiación a los empresarios para generar empleo y riqueza". Y en segundo lugar para contribuir a que el tejido productivo de la provincia de Toledo "sea aún más competitivo".

RESULTADOS "EXTRAORDINARIOS"

Según Martín el acuerdo es "el más demandado de la entidad", ya que "más de 18.000 empresas pueden acogerse a el", por lo que "se hacen miles de operaciones". Además, ha añadido que en el pasado año 2017 tuvo unos resultados "extraordinarios", con un saldo consolidado de 53,5 millones de euros, cerca de un "90 por ciento de utilización total".

El director general de la entidad ha destacado la importancia de la federación empresarial como un instrumento "clave" para agrupar a las empresas de la provincia, además de para "defender sus intereses ante las administraciones".

De su lado, el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás, ha dicho que para la federación "es mucho más que un convenio", ya que "es el mejor acuerdo financiero que se puede firmar en Castilla-La Mancha".

Para Nicolás, Fedeto "no sería lo que es hoy si no fuera por Caja Rural Castilla-La Mancha", ya que apoyar "en momentos fáciles es sencillo", pero, a su juicio, "encontrar a una entidad que confíe en la capacidad de los empresarios y esté en las duras y en las maduras no es fácil".

Es por eso, que el presidente de la patronal toledana ha dicho que si Fedeto "está reconocida en toda España es por sus grandes niveles de exigencia y calidad".