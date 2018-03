Román afirma que Guadalajara "es una ciudad machacada y olvidada por Page"

Martes, 27 marzo 2018

"Anuncios, planes, incumplimientos; olvidos del Gobierno de Page hacia Guadalajara; una tierra que, no sé por qué, nunca le ha caído simpática. Sus acciones siempre van dirigidas a que Guadalajara sea preterida, machacada y olvidada. La noticia será que el puente sea rehabilitado. No lo es que haya vuelto a anunciar que se rehabilitará, porque lleva mucho tiempo hablando de lo mismo e incumpliendo una vez tras otra", ha indicado en nota de prensa.

Un a anuncio el de la rehabilitación del puente que, según Román, desmiente lo manifestado al respecto meses atrás por dirigentes del Gobierno regional, que descartaban totalmente la realización de dicho proyecto, y que por otro, no tiene ningún sustento económico, dado que en los Presupuestos regionales para 2018 "ni siquiera aparece una partida para que la rehabilitación pueda ser un hecho".

"No me creo nada. De la boca de Page he oído tantos anuncios que luego no se han cumplido, que ha perdido toda la credibilidad. Ha perdido su oportunidad con Guadalajara. En los dos años y nueve meses que lleva gobernando junto a Podemos no ha hecho absolutamente ninguna inversión en infraestructuras en nuestra ciudad", ha señalado.

En este sentido, se ha referido también a otro incumpliendo del Gobierno de Castilla-La Mancha con Guadalajara, como es el desdoblamiento de la carretera de Fontanar. "Dentro de no mucho tiempo, tendremos en marcha la Ciudad del Transporte. Entre 2007-2011, cuando se aprobó este desarrollo, se habló de la necesidad de realizar este desdoblamiento, dado que se prevé que genere entre 3.000 y 4.000 empleos. Todas estas personas tendrán que acceder por una carretera comarcal, lo que repercutirá muy negativamente sobre una vía que ya soporta una importante densidad de tráfico", ha dicho.

"Caso omiso también a Guadalajara en lo relativo al Fuerte de San Francisco. La rehabilitación de las naves al Gobierno de Castilla-La Mancha la he reclamado en innumerables ocasiones y hay sentencias firmes que le obligan a actuar. Hemos ofrecido diálogo y colaboración, pero no obtenemos ninguna respuesta", ha argumentado.

Por último, se ha referido a la paralización de las obras del Hospital, "completamente estancadas" durante los dos años y nueve meses en los que García-Page lleva siendo presidente autonómico. "Sólo han puesto a trabajar a unos cuantos obreros cuando él o algún consejero lo visitaban, pero las obras están completamente paradas", ha manifestado.

"Siguen sin poner una piedra y el aparcamiento, que estaba terminado cuando llegó al gobierno, siguen sin abrirlo. Creo que no lo quieren abrir y por eso, de manera deliberada, han ido retrasando todo, no presentando la documentación que se les ha requerido. En cuanto la documentación sea presentada correctamente, lo llevaremos a la siguiente Junta de Gobierno Local", ha concluido.