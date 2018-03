“Creaciones: Venta de Borondo” (Por Jesús Millán)

Martes, 27 marzo 2018

Sea como sea, durmiese o no durmiese Cervantes, se refiera algunos textos del Quijote a dicha venta, o a otra similar, haya sido armado caballero en esta venta el señor Quijote, es de momento Bien de Interés Cultural en la categoría de “monumento” por JCCLM.

Es un monumento arquitectónico, diríamos de carácter popular, que ha soportado al menos cuatro siglos, cuatrocientos años de existencia, y en la medida de lo posible, se debe intentar conservar, como obra en sí, evidentemente se debe restaurar.

Sin entrar en el tema de la propiedad de dicha Venta, de la que desconozco su situación, y teniendo en cuenta que la restauración, quizás no pueda abordarla los propietarios actuales, sino que tendría que existir un consorcio entre lo público y privado, tema en el cual, creo que con la mejor voluntad de todos, se podría intentar abordar y solucionar. Modestamente deberíamos hacer algunas reflexiones:

- La enorme necesidad que tenemos en la Mancha, de aunar, cultura y turismo, en definitiva, la creación de empleo y horas de trabajo.

Quizás, en el fondo no se rehabilita esta propiedad-venta, porque no se encuentra una idea-sugerencia, un objetivo-tema evidente y claro. Entre otros, yo me atrevo a plantear el siguiente, que podría rehabilitarse, y considerarse un Museo del Quijote, unido a toda la ruta cervantina y quijotesca de España. Un lugar más. Pero un museo, que por un lado, conservase el edificio arquitectónico de corte popular, y se le añadiera valor o valores.

¿Podría me pregunto además de darle un mínimo de muebles de la época, o imitación, de dicho tiempo de Cervantes, quizás libros y ediciones del Quijote, pinturas, imágenes, dibujos de y sobre el Quijote, una base de fotografías sobre temas cervantinos…?

Podemos indicar que ya existen varios en la Mancha, o en España. Pero quizás, después se pueda perfilar algunas singularidades. Quizás este conjunto de salas del edificio, una podría ser considerada como sala temporal de exposiciones.

Recoger por medios virtuales y online, estar unido a las bases de datos sobre El Quijote y Cervantes, que existen en el mundo. Base de datos de Quijotes ilustrados, de imágenes sobre el Quijote y Cervantes, de objetos en relación al señor Sancho y Quijote y Dulcinea, en algunas fechas representaciones en el patio-cuadra de obras de Cervantes o de su época, capítulos del Quijote, etc.

- Quizás, tengamos que ser consciente de lo esencial, y esto es intentar unir cultura y turismo, para de ese modo crear empleo. Por lo cual, igual que existen rutas del románico o del gótico en otras regiones de España, quizás aquí debamos tomarnos más en serio, ser más conscientes que podríamos realizar y ampliar una ruta del Quijote-Cervantes, que aunara distintos pueblos-localidades-museos-ventas-etc. Cosa que ya se hace, pero ampliarla, venderla mejor al interior y al exterior.

Con esto conseguiríamos diríamos aportar un elemento integrador, y que a él se podrían unir y reunir, de paso otros valores, que existan en esos lugares-ruta, artesanía, arte, gastronomía, industria, cultura, etc.

- En otros escritos he indicado que se podría estudiar, ponderar-valorar, si sería conveniente, “la posibilidad de estudiar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Quijote y las rutas geográficas que lo acompañarían”, como libro-obra literaria y una ruta cultural del Quijote, pero que tiene una enorme cantidad de significados-significantes para el mundo y para la humanidad, una obra que sería diríamos universal, en multitud de contenidos-continentes.

Ignoro, como se puede reunir los trámites, para que la UNESCO, pueda estudiar una realidad-entidad como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero creo que podría estudiarse desde distintas instancias públicas y privadas, como un elemento dinamizador de toda esta región, la Mancha e incluso del País.

En todo este maremagnum de posibilidades, quizás esta Venta de Borondo, podría ser un elemento, importante y esencial, un monumento más, que se podría unir-reunir a esa totalidad de posibilidades, de una hipotética ruta ampliada, organizada y diseñada para el turismo-cultura del interior, de la misma región, de interior de la Península Ibérica, de personas que vengan del extranjero…

Para terminar y no cansar más, yo aconsejaría que se diseñase una página Web, o en una de las existentes sobre este tema, alguna dependiente del ayuntamiento de Daimiel o de otro de la comarca, que se abriese una página de sugerencias sobre este tema y sobre esta venta. Y quizás, veríamos que lloverían ideas-sugerencias-conceptos, que quizás, algunos se podrían aprovechar. Porque quizás, no está el problema en la rehabilitación, el dinero o el coste económico, ni siquiera si continúa como propiedad privada o si pasa a propiedad municipal o de la región, dando un precio justo a sus propietarios, sino el problema de fondo es que no se sabe qué hacer con ella, y el gasto que tendría de mantenimiento…

Quizás, teniendo un proyecto, todo lo demás se resolvería, se diluiría como azúcar o sal en la tinaja de cerámica llena de agua o de vino.