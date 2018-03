Prieto ofrece cofinanciación de la Diputación para los proyectos del CEDER Alcarria Conquense

Martes, 27 marzo 2018

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha recibido en audiencia a los máximos responsables del CEDER Alcarria Conquense, su presidente, Vicente Caballero, y su gerente, Clara Isabel Fernández-Cabrera, quienes le han informado de algunos de los proyectos que este grupo de acción local (GAL) pretende llevar a cabo en esta zona tan necesitada de la provincia de Cuenca y para los que buscan la implicación financiera de la institución provincial.



En este sentido, Prieto ha manifestado la disposición de la Diputación conquense a cofinanciar junto a fondos comunitarios estos proyectos, al igual que ha hecho en otras muchas ocasiones, como por ejemplo con el convenio de arreglo de caminos por importe de 9 millones de euros, de los que el 50 por ciento (4,5 millones) corre a cargo de la institución provincial con fondos propios. Y es que valora muy positivamente la labor de los grupos de acción local que buscan el desarrollo de su territorio con proyectos basados en el conocimiento de la realidad de su zona y, por lo tanto, de las necesidades de sus habitantes.



Es por ello que ha instado al CEDER Alcarria Conquense a que busque fondos comunitarios concurriendo a la convocatoria de la Inversión Territorial Integrada de Castilla-La Mancha, publicada por el Gobierno regional el pasado 31 de enero, teniendo en cuenta que puede contar con la implicación real de la Diputación en esa cofinanciación.



No es de extrañar, por lo tanto, que Prieto lamentara la dilación que está sufriendo la gestión de los fondos comunitarios del Programa Operativo FEDER 2014-2020, por parte del Gobierno autonómico, puesto que no hay que olvidar que serían la vía de financiación complementaria de otros proyectos de los GAL. Y es que, aunque lo celebre, no es de recibo, a su juicio, que hayamos tenido que esperar hasta hoy, a finales del primer trimestre de 2018, para que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) las convocatorias de proyectos de estos fondos comunitarios, al igual que tampoco lo es el hecho de tener bloqueados desde hace más de dos años y medio los ocho millones de fondos comunitarios comprometidos por el anterior Ejecutivo de Cospedal y asignados a la Diputación para invertir en la provincia de Cuenca.



Confía, por lo tanto, en que el Gobierno de García-Page haya dejado la rutina de realizar anuncios sin contenido y con la convocatoria de hoy de los fondos del Programa Operativo FEDER 2014-2020, se ponga, de una vez por todas, manos a la obra para que estos fondos comunitarios puedan contribuir al desarrollo de nuestro territorio con la complicidad de los grupos de acción local, los Ayuntamientos y, como no, de las Diputaciones.



Pide, en definitiva, a la Junta “seriedad y diligencia” en la resolución de convocatorias para no seguir dilatando en el tiempo la puesta en marcha de estos proyectos, a la vez que ha resaltado la necesidad de que tenga en cuenta las particulares condiciones de la provincia de Cuenca, especialmente castigada por la despoblación y la falta de desarrollo económico.