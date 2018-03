La música emergente de Menú Stereo vuelve a Movistar+

Martes, 27 marzo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

En esta ocasión el espectador conocerá a los integrantes de El lado oscuro de la Broca y Atención Tsunami; The Harlock and The Black Suns, Aullido Atómico y Gilberstástico; Steven Munar y La Mano del Marciano; Wind Atlas y Heather; Jorra y Gomorra y Aloha Bennets; y Nuria Graham y La Iaia.

Todas tienen algo en común, ya sea alguno de sus miembros, su estilo musical, los locales de ensayo o la furgoneta con la que han recorrido el país durante sus giras conjuntas. La estructura habitual de cada episodio se organiza en torno a los tres temas que interpreta cada banda, uno de ellos en acústico, finalmente cerrar el programa con una actuación conjunta.

Por la alfombra roja de Menú Stereo han pasado algunas bandas consagradas como Sr. Chinarro, La Habitación Roja, Nacho Vegas, Alfaro, Sidonie o Tachenko. Pero también ha servido para ver en primicia grupos que se han consolidado en los últimos años en los line up de los festivales y en lo más alto de las listas del año. Como por ejemplo: León Benavente, Izal, Juventud Cuché, Las Ruinas, Extraperlo, Dorian, Mishima, El Último Vecino o Neuman.