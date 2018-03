“MENA VUELVE A MENTIR SOBRE LOS BOMBEROS” (David Cuesta)

Martes, 27 marzo 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Es ya, desgraciadamente habitual, las mentiras e imprecisiones, con el único objetivo de alarmar y arremeter contra el presidente de la Diputación, que el representante de los socialistas vierte de manera continua en la prensa. Uno de los temas a los que más ‘jugo’ político intenta sacar, no sabemos si para intentar hacer méritos personales, es el de los bomberos. Por responsabilidad, no se le puede permitir que recurra de un modo tan constante al uso de la mentira y la falacia. Esta obsesión, por ver fantasmas donde no los hay y por engañar, sólo puede calificarse de enfermiza.

El suceso más reciente que ha ocupado el interés de Mena, para desvirtuarlo e interpretarlo a su manera, ha sido el incendio que el pasado miércoles se producía en una vivienda de Villar de Olalla. Esta es la realidad de lo que ocurrió.

El aviso del incendio para que fuera atendido por bomberos entró en la Central de Emergencias a las 12:26 horas, se dio la circunstancia que el Jefe de Guardia, que se encontraba en Cuenca capital, se personó en pocos minutos en el lugar, constatando que el incendio era de poca entidad, no suponía riesgos adicionales y estaba bajo control sin riesgo para personas. Aun así, los bomberos del Parque de Motilla del Palancar, como servicio competencial, acudieron a revisar e inspeccionar en menos de una hora, según el sistema de navegación y localización desde que se recibiera el aviso. Este aviso, desde la Central CECOB, estaba preparado para activar a los bomberos de Cuenca si hubiera sido necesario conforme a los protocolos que tenemos establecidos, pero dada la circunstancia del mismo, no fue preciso. Todo esto es comprobable en los sistemas de control de la Central de Emergencias. Pero la verdad poco le interesa a Mena y sí azuzar a alcaldes para que vayan secundándole en contar la realidad según les parece y alarmar innecesariamente a los ciudadanos.

Otra de las ‘apreciaciones’, que se ha atrevido a hacer pública sobre uno de sus temas favoritos, los bomberos, se centra en el fallo judicial sobre el traslado de un profesional de un Parque a otro. El juzgado ha detectado fallos de procedimiento, en ningún caso que los hechos producidos y por los que se le sancionó no ocurrieran. No voy a entrar en más detalles por respeto a los trabajadores implicados, pero sí le recomiendo que sea usted más prudente y evite sus aberrantes y maliciosas manifestaciones sobre algún bombero que, como usted, es alcalde y que, a diferencia de usted, no cobra de la política, tiene su profesión y la ejerce. Ya es hora de que eleve el nivel de su oposición, reitero que para eso cobra, y defienda los intereses de la provincia de Cuenca, por ejemplo, ante sus jefes de Toledo, que ante la Junta bien que calla la boca y no reivindica ni pide nada de nada.

Para finalizar con este asunto, le indico que en un servicio de bomberos es vital no tolerar indisciplinas, y así se seguirá actuando, no sé si algún día lo podrá entender. Tampoco sé si llegará a entender y sobre todo respetar el trabajo y el criterio que los técnicos de la Diputación han desarrollado avalando el traslado de este bombero y que sí ha tenido en cuenta y respetado este Equipo de Gobierno.

Por último decirle, que el único Equipo de Gobierno que ha puesto orden en este Servicio de Bomberos y ha garantizado su continuidad ha sido el actual, un gobierno del PP, aunque se le atragante dadas las muestras de sectarismo de las que continuamente hace gala. Este Equipo de Gobierno ha sido el que ha corregido el desgobierno del que venía el Servicio de Bomberos, con deudas a la Seguridad Social y Hacienda, deudas a proveedores, impago en las nóminas de trabajadores, todo ello cuantificado en más de 2 millones de euros en los más de 12 años de gobierno socialista, por no decir la falta de inversiones y de equipos y material.

Ha sido este Equipo de Gobierno el que ha hecho inversiones por valor de más de 2,5 millones de euros en los Parques de Bomberos, y el único que en 17 años de servicio dará una solución real para mitigar el problema de atención a los municipios de la zona de La Sierra Baja, Media y Alta, con la apertura de un retén en Cuenca. Todo ello avalado y amparado en datos técnicos e informes, no en discursos demagogos y alarmistas en los que aparece usted aprovechándose de las desgracias para hacerse ver y justificar que intenta hacer oposición. Sea usted más responsable, por favor.