Manzanares conmemorará el Día del Autismo

Miércoles, 28 marzo 2018

el próximo 2 de abril

Ciudad Real | El Dia

La iluminación del Ayuntamiento y la instalación de una pancarta en él, la exposición de obras, la pegada de carteles y la propuesta de vestir de azul ese día, son algunas de las propuestas fomentadas desde el Consistorio.

Bajo el lema “Rompamos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”, el próximo lunes, Manzanares trabajará por concienciar a la ciudadanía para “tratar de no aumentar las barreras cognitivas, y eliminar las barreras sociales que les imponemos, que añadimos a ese espectro autista”, subrayaba la concejala de Bienestar Social, Beatriz Labián. La responsable del área hace hincapié para que la población se sume a esta campaña con el fin de “recordar que las personas con autismo se comunican, se esfuerzan a diario, no son diferentes, ni viven en otro mundo. Y debemos tratar de hacer todo lo posible por facilitarlo, y por hacer que se sientan partícipes y parte de este mundo, porque no puede ser de otra manera”.

Para ello, el Ayuntamiento de Manzanares instalará una pancarta con el eslogan de la campaña, y durante las noches del 1 y 2 de abril se iluminará de azul, color simbólico de apoyo al autismo. Del mismo modo, la concejala ha instado a los trabajadores y trabajadoras municipales a que vistan de azul el próximo lunes, iniciativa a la que puede sumarse toda la población.

La Biblioteca Municipal ‘Lope de Vega’ expondrá de manera extraordinaria obras, que sobre el autismo, tiene en su colección, y a través del Consejo Municipal de la Discapacidad, se instalarán pictogramas en los edificios públicos que ayudarán a su accesibilidad a las personas con autismo, diversidad funcional o limitaciones en el lenguaje.

El objetivo principal de esta campaña mundial es visibilizar las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. Así, las personas con autismo encuentran problemas a la hora de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar parte plenamente de la comunidad; barreras cognitivas, pero también sociales que varían en función de cada individuo y de sus necesidades específicas.

Recursos municipales

Manzanares cuenta con recursos “para minimizar el impacto del autismo en las personas y en sus familias”, destaca Beatriz Labián. Así, la concejala ha recordado que entre éstos está el Aula TEA del Colegio La Candelaria, el Centro de Atención Temprana ‘Te ayudo’ y el trabajo del personal técnico de los Servicios Sociales Municipales; con todos estos recursos “se da una respuesta adecuada a todos los usuarios y usuarias” en colaboración con la asociación Autrade y con el área de Salud Mental del Hospital Virgen de Altagracia.

Tal y como se hizo con las jornadas sobre el alzheimer y las de salud mental, con esta propuesta se quiere visibilizar la situación que viven las personas afectadas y sus familias, y trabajando sobre su concienciación se puede conseguir “su plena inclusión y el ejercicio de sus derechos” ha subrayado Beatriz Labián.