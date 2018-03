Robisco: “A Page no le importa si el puente árabe se hunde"

Miércoles, 28 marzo 2018

política

Guadalajara | El Dia

La restauración del puente árabe sobre el río Henares a su paso por Guadalajara no se hizo en 2016 ni en 2017, y, lamentablemente, esas obras tampoco se harán en 2018 ni en 2019.

Así lo ha señalado el diputado del Partido Popular por Guadalajara, Lorenzo Robisco, que una vez más lamenta los “reiterados engaños de Page con nuestra provincia, a la que desprecia, permanentemente burlándose de sus habitantes y tomándoles el pelo con anuncios que jamás ejecuta”.

En esta ocasión, el Gobierno de Page “se descuelga” con la “buena nueva” de que el puente árabe –un monumento artístico nacional levantado en la segunda mitad del siglo V- se arreglará el próximo año, manteniendo el proyecto original.

Robisco que el gobierno de Page ya anunció la rehabilitación íntegra puente para el verano de 2017 y que había una dotación presupuestaria de medio millón de euros, aunque había que modificar el proyecto. “Aquello fue una mentira, esta obra nunca tuvo presupuesto, y con Page nunca lo tendrá”, ha criticado el diputado popular, que reta al jefe del Ejecutivo regional a incorporar esta actuación en el presupuesto de 2018, si es que tiene verdadero interés en que la obra se haga, “pero la verdad es que a Page le importa muy poco si el puente se hunde y que los guadalajareños sufran las consecuencias”.

“Para hacer una obra se necesita dinero, y Page no ha dotado presupuestariamente este año la rehabilitación del puente árabe, y no lo hará en 2019, porque ese año lo que sí habrá son elecciones, y entonces él ya no será presidente de Castilla-La Mancha”, ha sentenciado Robisco.