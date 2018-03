Época de Penitencia Política (Rafa Montilla)

Miércoles, 28 marzo 2018

OPINIÓN | Rafael Montilla

El nacimiento de las manifestaciones religiosas por medio de procesiones, o desfiles comunitarios se pierde en la noche de los tiempos. Las primeras comunidades agrícolas de la Edad de Piedra y del Bronce ya las realizaban. las grandes construcciones megalíticas o los dólmenes, nos hablan de actos religiosos multitudinarios con desfiles o procesiones que acercaran a los creyentes hasta dichos lugares. Utilizados como centros religiosos o de enterramiento, son el más claro signo de estas prácticas religiosas y comunitarias. Ahora bien, el sentimiento de recogimiento y de penitencia de la Semana Santa, es exclusivo de la Iglesia Católica y Cristiana. Su origen se encuentra en el recuerdo de la Pasión sufrida por Jesús de Nazaret. Celebraciones estas que comenzaron en la intimidad de las catacumbas romanas y en centros de reunión cristiana a la sombra del poder imperial. Las procesiones multitudinarias y urbanas, más o menos con reminiscencia militarista, llegarían gracias a la aceptación de la nueva religión cristiana en el imperio. La ocultación del rostro de los participantes, organizados en cofradías, es un símbolo de igualdad ante la autoridad divina y la sociedad.

En estos días, la población católica busca redimirse por las acciones llevadas a cabo contra el Hijo de Dios. A partir de aquí, surgió la posibilidad de que cada persona pudiera hacer penitencia para corregir sus errores del pasado. Pero, ¿puede redimirse la clase política? Mejor aún, ¿Desean nuestros políticos hacer penitencia y corregir los errores cometidos?

A nivel autonómico, vemos como el sr. García-Page, vive una continua promesa demorada, incumplida y olvidada, sin mostrar signos de corrección ni de arrepentimiento. Los anuncios de gastos no contemplados en los Presupuestos Generales de Castilla la Mancha, no cesan ni siquiera en estos días de penitencia. Su socio de gobierno, el sr. Molina, aún no siente la necesidad de corregir su apoyo para la fragmentación del territorio nacional. Al mismo tiempo, desde el PP no hemos escuchado ningún "Mea Culpa" de sus equivocaciones durante el gobierno de la sra Cospedal, después de los dos años transcurridos. Tampoco oímos al PP-CLM defender los intereses regionales ante el gobierno central. El caso de los trasvases de agua desde la cabecera del Tajo, es el mejor ejemplo de ello.

En este mismo sentido, también se echa de menos alguna defensa del PSOE-CLM y de PODEMOS-CLM, ante sus respectivos mandos centrales contra las propuestas de eliminar libertades de la población. Tampoco existe reacción contra la propuesta presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados sobre laposibilidad de "robar legalmente" las propiedades de los ciudadanos que pagan sus impuestos. La intención de este partido para aprobar expropiaciones de viviendas porque no sean utilizadasde forma “políticamente correcta”es el mejor ejemplo de injerencia dictatorial en la libertad del ciudadano, que hemos visto en los últimos días.

Del mismo modo, es vano esperar que Manuela Carmena, de Ahora Madrid, pida perdón por atacar a la policía local de Madrid, por intentar salvar la vida del ya lamentablemente famoso mantero de Lavapiés. No podemos esperar arrepentimiento por la nefasta actuación del sr. Mariano Rajoy y del sr. Pedro Sánchez, contra los nacionalismos. Y de la imposición lingüística mejor no hablar. Debe ser porque el recogimiento debe ser realizado en silencio, con espíritu de enmienda.

Tampoco se veremos arrepentimiento de culpa por el continuo desvío de fondos públicos para la fabricación de países ficticios. Se buscará siempre el beneficio de los partidos políticos o el enriquecimiento de los “amigos”. ¿Qué mal hay en ello? Que se dediquen esos fondos para atender las auténticas necesidades de la población, se convirtió en excusa para subir impuestos, hace mucho tiempo. El arrepentimiento por todo parece no ser necesario ante una sociedad consentidora de los desmanes políticos. Ningún grupo político perseguirá el perdón divino o social por sus inacciones y desvaríos.



¿Qué político se impondrá penitencia por ignorar o permitir que los Mossos D'Esquadra protejan al secesionista Puidemont, por toda Europa en lugar de ponerlo ante la justicia española? Nadie, pues son tiempos de vacaciones. La penitencia, el recogimiento y el perdón son acciones caducas de tiempos franquistas. Danos fiesta, señor, aunque sea religiosa, y no preocupaciones laborales o familiares. Así es la España del siglo XXI. Se grita fervientemente ante los actos realizados por personas muertas y ya perdonadas. pero se mantiene silencio ni se impone penitencia a quienes nos roban, nos insultan, o coartan nuestra libertad, hoy mismo. Vivir en el pasado tiene sus ventajas políticas. Nos impide ver los agravios que nos afectan en el día a día.

Desde reminiscencias religiosas ancestrales hasta la justificación vacacional del presente, la festividad de la Semana Santa, continúa siendo un acontecimiento social, esperado y deseado por millones de personas. Su duración, entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección, da significado a la última semana de la Cuaresma en el calendario católico. Su vinculación con las procesiones, es el mayor símbolo del fervor religioso. Por el contrario, en una sociedad de demagógico laicismo obligatorio por imposición política, nadie quiere eliminarla del calendario laboral. Sentir la necesidad de recogimiento y penitencia es una cuestión del pasado. Mantener la justificación "festivalera", económica y política, son ideales progresistas y muestras del poder popular neo-comunista.

Todo este desmán tiene fácil explicación. Durante el Siglo de Oro Español, era común entre los hidalgos la fórmula de “Sostenella y No Enmendalla”. Gracias a ella, un caballero nunca rectificaba ni se disculpaba. Antes desenvainaba que admitir el error cometido. Nuestra clase política demuestra, a pesar de la pretendida igualdad socialista, que los beneficios de la hidalguía señorial, sólo deben permanecer vigentes hacia su persona, los políticos. La población que les alimenta, continuamos careciendo de tales privilegios y, por lo tanto, esos políticos, nunca rectificaran ante sus subordinados.



¡Más desfachatez es imposible de contemplar!