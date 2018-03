The Posies celebran su 30 aniversario con una extensa gira española

Miércoles, 28 marzo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

Este 2018 se cumplen 30 años del nacimiento de The Posies. Para celebrarlo, emprenden una gira llamaba The Posies 30th Anniversary Tour. Jon Auer / Ken Stringfellow / Mike Musburger / Dave Fox, the legendary lineup form Frosting On The Beater.