El CF Talavera se lleva otro revolcón frente a otro rival necesitado

Jueves, 29 marzo 2018

Fútbol: Segunda B (Grupo I)

DEPORTES | El Día 19:03 |

No tuvieron suerte los talaveranos que no acertaron con sus ocasiones y se llevaron otra goleada en su visita a Pontevedra (4-0)

4-0 perdió el CF Talavera en su visita en Pontevedra en otra tarde aciaga lejos de El Prado. No tuvieron su partido los de Fran Alcoy que no solo no acertaron con las ocasiones que tuvieron, sino que fueron incapaces de contener los arreones de un conjunto gallego que se jugaba agarrarse al tren de la salvación y que, con su afición empujando en Pasarón, lo lograron. Paso atrás para los cerámicos, que vuelven a alejarse de los puestos de la fase de ascenso y mala noticia para el CD Toledo, que tiene otro rival en la lucha por escapar de la quema.

Con 46 puntos se quedan los talaveranos, a ocho puntos de la fase de ascenso a Segunda, que por ahora marca el Nalvalcarnero y con 34 los pontevedreses, los mismos que un Toledo que juega este Viernes Santo. En cuanto al partido, en apenas 20 minutos el Pontevedra dejó más que encarrilado el choque gracias a los goles de David Añón en el 15' y Eder, en el 21'. Intentó reaccionar el CF Talavera, pero ni hasta el descanso, ni en la segunda parte, los de Fran Alcoy entraron en el choque. Y con el equipo ya volcado buscando un gol que les metiera en el partido, Jorge y Eder, con el segundo en su cuenta particular, sentenciaron el choque y refrendaron el triunfo.