El Ibex suma un 0,48% el Jueves Santo pero pierde un 4,4% en el trimestre

Sin ir más lejos, el Ibex ha sumado un 0,48% y encadena tres jornadas al alza tras las cuales ha logrado al menos recuperar los 9.600 puntos. Esto significa que ha perdido un -2,4% en marzo y un -4,4% en el primer trimestre, mirando con nostalgia la subida del 12% que registró en los tres primeros meses del año 2017.

Otros índices europeos como el CAC (+0,72%) o el DAX (+1,31%) han agradecido los reciente descensos del eurodólar, que ya se encuentra por debajo del 1,23. La moneda única se está viendo debilitada por los últimos datos de inflación publicados, que se encuentran lejos todavía del nivel 2% que se ha puesto como objetivo el BCE. El martes pasado fue el dato de IPC de España y hoy el de Alemania (+1,6% vs 1,7% estimado) el que ha quedado por debajo de las expectativas.

También han defraudado los datos macro de hoy en EE.UU., donde la confianza de la Universidad de Michigan (101,4 vs 102,0 estimado) y el índice de compra de gestores de Chicago (57,4 vs 62,0 estimado) se han situado por debajo de lo previsto. Donde no ha habido sorpresas ha sido en las cifras de ingresos y gastos personales (+0,4% y +0,2% respectivamente), que logran mantener el clima de optimismo generado a raíz de la publicación del PIB en el día de ayer (+2,9% en el cuarto trimestre).

Dejando la agenda macro a un lado, hoy las bolsas de Wall Street han iniciado la sesión con rebotes del 1%. Contrastan las subidas de más del 2% de Facebook y Alphabet con el segundo día de castigo para Amazon y Tesla, que cotizan en rojo. El índice de referencia en EE.UU. S&P500 va camino de finalizar su primer trimestre en rojo desde 2015, rompiendo también marzo con 9 meses de subidas continuadas.

Aquí en España los inversores han decidido recoger beneficios en el sector eléctrico, siendo Gas Natural (-1,42%), Iberdrola (-1,19%) o Acciona (-1,15%) algunas de las peores del día, solo superadas por Cellnex (-1,63%). Encabezando las ganancias se han situado Arcelormittal (+4,21%), IAG (+3,11%) y Colonial (+2,96%), que hoy recibía el respaldo de los analistas de Natixis.