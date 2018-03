Un congreso de Oftalmología en EEUU destaca la capacidad de superar situaciones adversas de los cirujanos de Alcázar

Viernes, 30 marzo 2018

sanidad

Ciudad Real | ELDIAdigital.es

Hasta hace poco se creía que esta cualidad por adaptarse positivamente a situaciones complicadas era innata en todos los seres humanos pero ahora está muy extendida la creencia de que hay personas más resilientes que otras. Es decir, los hay que tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés y, por tanto, soportan mejor la presión.



Los profesionales sanitarios, en general, y los del Servicio de Oftalmología del Área Integrada de Alcázar de San Juan, en particular, son grandes expertos en asumir con flexibilidad situaciones límite. En sus manos está lo más importante: la salud de los ciudadanos.



Precisamente, una grabación realizada en el Hospital Mancha Centro con imágenes de las cuatro intervenciones quirúrgicas que se realizaron a un paciente que presentaba un grave traumatismo ocular ha servido para poner en valor todas esas virtudes psicológicas que, sin duda, ayudaron decisivamente a superar todas las complicaciones que se presentaron en aquel quirófano.



En aquellas complejas cirugías participaron los doctores Fernando González del Valle, María José Domínguez, Agustín Núñez, Marcelino Álvarez, Marta Pradas, Edgar Javier Infantes, Antonio Arias y Laura Riveira.



Fueron necesarias más de 22 horas de quirófano en días sucesivos para solventar todos los problemas que fueron apareciendo (síndrome de uveítis, glaucoma, hipema y afaquia) tras realizar un trasplante del sacro cristaliniano a consecuencia del fuerte impacto recibido con una aceituna en un ojo.



“Tratamos de solucionar el grave traumatismo ocular que se nos presentaba con un trasplante de sacro cristaliniano... pero en el último momento se estropeó todo. Tanto el paciente como nosotros no quisimos tirar la toalla a pesar de todas las complicaciones que se habían presentado y meses después lo volvimos a intentar con una nueva cirugía. Fue entonces cuando logramos solucionar todas las lesiones que tenía el paciente”, recuerda con orgullo el doctor Fernando González del Valle, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Mancha Centro.





Escuela de Resiliencia

El vídeo con imágenes de esas cuatro operaciones, ‘Ophthalmic Surgery: a School of Resilience’ (Cirugía Oftálmica: una Escuela de Resiliencia), ha sido incluido entre los cinco mejores en el Congreso ‘Cataract Surgery: telling it like it is’ sobre cirugía de cataratas que ha reunido en Florida (Estados Unidos) a 600 de los mejores especialistas de todo el mundo.



El organizador de este importante evento es el doctor Robert H. Osher, uno de los mejores cirujanos oftalmológicos del mundo que ha dedicado gran parte de su carrera a describir infinidad de técnicas quirúrgicas.

El doctor Osher es también el creador de la enciclopedia videográfica ‘Video Journal of Caract and Refractive Surgery’, que recoge desde 1985 grabaciones de las más complejas técnicas para cirugías refractivas y de cataratas, algunas de las cintas que forman parte de su archivo han sido filmadas por los oftalmólogos de Alcázar de San Juan.