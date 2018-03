El FSD Puertollano debe ganar en Mengibar para apurar sus opciones de play-off de ascenso

Sábado, 31 marzo 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 09:55 |

Será el sábado a partir de las 18,30 h cuando el Software Del Sol Mengibar FS y el FSD Puertollano-Deportes Zeus diriman su duelo, un emocionante partido, muy importante para los dos equipos de cara a poder seguir teniendo opciones de disputar el play-off de ascenso a Primera División.

Andaluces y manchegos buscaran la victoria para seguir teniendo opciones de cara a la disputa del ascenso, los andaluces llegan en un gran esta de forma acumulando tres jornadas sin conocer la derrota, en la última jornada cosechando un meritorio empate en casa de unos de los cocos de la competición como es UMA Antequera, mientras que los manchegos llegan a este encuentro dispuestos a olvidar su mala racha de resultados y revertir su situación para comenzar a escalar posiciones en la tabla y asegurarse unos play-off que tienen al alcance de las manos tras realizar una gran temporada.

El CD AT Mengibar ocupa la 10ª posición con 36 puntos con 10 victorias, 6 empates y 9 derrotas con 71 goles a favor y 75 en contra. En el Pabellón Sebastián Moya Lorca ha conseguido 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas con 36 goles a favor y 35 en contra. Marlon Velasco, técnico rojillo, comenzó diciéndonos:" En el partido ante Burela el equipo rindió muy bien en las fases de ataque y defensa posicional, teniendo la iniciativa en el juego y dificultando mucho la elaboración del rival, pero al final los partidos se deciden en los últimos metros y ahí, nosotros, no estuvimos nada acertados, cometiendo errores que en esta categoría se pagan muy caros. No obstante, seguimos una semana más en posiciones de privilegio, algo que nos hemos ganado a lo largo de toda la temporada a base de mucho trabajo, esfuerzo y un gran desempeño en competición. Sabemos que mantenernos en esas posiciones va a ser muy complicado, pero no vamos a renunciar a nuestros sueños, por lo que afrontamos nuestro próximo encuentro con la ambición y la ilusión de sumar tres puntos que nos permitan seguir una semana más en posiciones de Play Off

Los rojillos cuentan con la baja segura de Alberto Barranquero y la duda de Javi Rangel, aquejado de unas molestias en la rodilla que no le están permitiendo entrenar y competir con normalidad. El partido dará comienzo a las 18,30 h del sábado en el Pabellón Sebastián Moya Alarcón de Mengibar y será dirigido por los colegiados Miñano Martínez y Ropero Lara del colegio valenciano.