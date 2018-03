“ALEGORÍA A TESLA O A EDISÓN” (Salvador Jiménez Ramírez)

Sábado, 31 marzo 2018

OPINIÓN | Salvador Jiménez

El Cerro de las Canteras es un mogote de orografía aplanada, en su cima, próximo a la población de Ruidera. En su cresta se excavaron canteras, de las que se extrajeron cientos de sillares para la construcción de los Molinos de la Pólvora, en tiempos del monarca Carlos lll, canales y puentes de la carretera Nacional nº 430 y otras obras no catalogadas. Hace décadas también se instaló el depósito para abastecimiento de agua a la población y un Mirador. En los peñascos de la planicie de su cumbre, la gente se solaza, con gran algarabía, maniobrando con sus autos de manera temeraria (a veces) y aparcando los vehículos donde les place, anárquicamente, pegados al receptáculo del agua potable, donde se pueden hallar toda una amalgama de residuos, incluida escombrera que ha sepultado las significativas y únicas canteras de caliza en la zona. En las cotas medias del mogote se marcó trocha y senda para que el público, recorra, contemple y admire, paseando por el monte, la beldad paisajística… Próximo a las curvas de nivel de lo que hoy es el sendero, hace medio siglo, se instaló tendido eléctrico desde la central hidroeléctrica de San Alberto, de Ruidera, conectada con líneas de la central de Santa Elena, en la laguna La Colgada y también para dar suministro de energía eléctrica a las urbanizaciones, e inmuebles aislados que, en aquellos tiempos, se construían… Cuando uno de estos días festivos de Semana Santa hacíamos el recorrido por la trocha, justo al rozar la perpendicular de la gigantesca columna de cemento, con cableado, jícaras y cuchillas colgando, ( se aprecian en la foto), desde hace un cuarto de siglo, que fue cuando la red quedó inutilizada y desmantelada, un resto de aislador de varios kilos de peso, arrancado por una fuerte ráfaga de viento, impactaba cerca de nosotros. ¡Perdón! No nos habíamos percatado de que tales elementos, en más de veinticinco años que llevan de tal guisa, la “Jurisdicción Administrativa” (igual otros desaguisados) del Parque Natural Lagunas de Ruidera, no los ha podido visualizar desde los vehículos oficiales, al circular por cotas bastante más bajas…



X

Muchos atardeceres, desde un geositial del Cerro de las Canteras, “borrando” de nuestra mente, el maltrato que se le está infligiendo a ese relieve, cuando la algazara del personal que se recrea abajo, al borde de la laguna del Rey y las voces del vecindario suenan roncas y cascadas, y se escucha armónicamente lo que dimana de la incógnita dimensión de la naturaleza y del cosmos; cuando el sol cae por los lomazos de los montes de enfrente, entre el cuadro del crepúsculo que se tiñe de rojo y el fondo sombrío de la obscuridad, cuando las constelaciones y las galaxias surgen como un lienzo de arenas brillantes, aflora cierta exaltación de esperanza, que acoquina y ahoga la incitación de vanidades y falsas glorias…