Carta al mundo artístico y estético, I (Por Jesús Millán)

Sábado, 31 marzo 2018

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

Creo que es necesario algunas reflexiones sobre el arte, el mundo artístico, la estética y temas conexos, entre otros:

1. Todas las obras que realizo, cualquier género, están bajo la óptica de los Manifiestos Artísticos (véase dichos libros, tomos I y II) y creo que abre nuevas tendencias al arte y a las artes. En ellos se incluyen nuevos ismos, nuevas tendencias, nuevos estilos, tanto en la forma, como en el contenido y las ideas. Creo que he avanzado en ambos caminos: significante y significado, contenido y continente, materia y forma. Creo que se ha hecho avanzar, tanto en los estilos, como en los contenidos. Pero…

1.1. Entre otros manifiestos artísticos estarían: el biperspectivismo (Una pintura o dibujo o grabado está pintado por los dos lados, y ambas forman la misma obra de arte), el poliperspectivismo (una obra de arte se percibe y se ve colocada en distintas posiciones, puede cambiarse de perspectiva, arriba o abajo, de lado, etc., viéndose en distintas perspectivas), el políptico o mosaico (varios dibujos o pinturas o grabados, se pueden colocar en distinto orden, formando multitud de posibilidades), la gravedad (la obra se cuelga del techo, el dibujo o pintura, y al estar pintado por los dos lados, hay que rodearla), de los tres reinos o mundos (el dibujo o la pintura o escultura se incluirían realidades materiales, vegetales y animales, estados sólido, líquido, gaseoso), de la fragmentación o distanciamiento (un cuadro o un dibujo o cualquier otro género puede ser la misma obra, pero estar en dos lugares diferentes, en dos geografías diferenciadas, paredes o lugares físicos), de la luz (cada dibujo o pintura o escultura se le reflejan luces de distintos colores y así la obra adquiriría cambios infinitos), arte mental (el espectador ante una obra de arte, tiene que verla normalmente, pero después ir aplicando todos estos manifiestos artísticos, y por tanto, una obra acaba teniendo una riqueza enorme de significados y significantes), multipoliperspectivismo (un lienzo por ejemplo, tiene pegadas diez pinturas en papel, por consecuencia para verlo hay que irlas levantando una a una, lo que el arte cambia totalmente de significado), manifiesto de la espiritualidad o búsqueda de Dios (la obra de arte, no es solo cosa material o psíquica, sino que es una forma de entrar a niveles de esencialidad humana, lo más posible, y también una búsqueda del Ser Supremo), del libro de artista o mural (un libro de artista, con cien cartulinas pintadas, son a su vez, un mural), de la hipertextualidad (un dibujo o pintura o escultura personal se vería en sí misma, pero además tendría que verse teniendo en cuenta la red, y tendría que ampliar significantes y significados, la obra se convierte en algo hipertextual, teniendo en cuenta lo escrito, lo dibujado, incluso unida a todas las obras de arte y realidades de la naturaleza del mundo, etc.), obra única o arte total (aunque los miles de dibujos y pinturas y esculturas que he realizado, tienen cada una su autonomía, todas forman un único cuadro o dibujo o mural o catedral o rascacielos…), al menos mentalmente todos tienen que verse unidos, y al menos con la razón se puede ver, un edificio o templo o rascacielos con miles de dibujos y pinturas en sus paredes, como enormes murales, y formando una unidad. De la obra total (un dibujo o pintura es en sí, pero en mi caso está unido a todas las demás obras, manifiesto obra única u arte total, también está unido a toda la obra escrita, y forma la obra total, siguiendo las especificaciones indicadas en los manifiestos, y a esto lo denomino obra total: unión de plástica, literatura, filosofía y otros saberes, en una obra que titulo Soliloquios). Del mural. Un libro de artista, con cien hojas, por ejemplo, es un libro de artista, pero también es si se pone en una pared una especie de mural. Uniendo varios libros de artista, se podrían poner en distintas paredes y techos de un recinto. Templo. Es decir, una especie de Capilla. Y otros, etc. (Véanse manifiestos artísticos). Y estos manifiestos artísticos aplicados a cualquier género artístico o estético o literario o arte…

2. Las obras que realizo ahora, en general, libros de artistas, ejemplares únicos (que son también murales, si se pusiesen entre dos planchas de metacrilato, o en la pared), tamaño cartulina cada hoja pintada, pueden, creo tener interés en distintas dimensiones o géneros, pueden ser un libro de artista, y por tanto, verse como hojas sueltas de un libro, y como un libro, pero también podrían verse, como murales.

- Son obras que por sí misma tienen un valor, independiente de la firma o del autor que firme esta obra en concreto.

- Creo que une distintas dimensiones en el arte, arte y filosofía y literatura y otros temas de cientos de cuestiones.

- Tiene un suficiente nivel de contenido y continente, de significante y significado.

- Dispone de distintos lenguajes estéticos y semánticos y artísticos, con lo cual, tiene muchas lecturas y visiones y perspectivas. Son obras en sí, en cada hoja y en su totalidad, que no se agota su significado y su significante, contenido y continente podrían ser analizadas y degustadas estéticamente durante lustros y décadas.

3. Creo que los manifiestos artísticos y estéticos bajo los que están hechas estas obras, abren nuevos mundos al arte, si no todos, si algunos. Creo que tienen un alto grado de innovación, ahora que todo el mundo busca algo nuevo, pero también tiene dimensiones que parece normales. Es decir, es como un pastel cada uno degusta lo que quiere y lo que puede.

- Creo que estas obras al defenderse por sí solas, se irán revalorizando en muchos sentidos, estéticos y artísticos y económicos, (si se cuidan claro está).

- Loa Manifiestos artísticos y estéticos (Véase DVD) llevo haciendo con ellos obras desde hace décadas.

- Considero que con ellos se presenta dos conceptos importantes el Arte Total y Obra Total.