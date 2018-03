Fernando Alfaro: "En lo que se entiende mayoritariamente por indie hay muchísima basura"

Sábado, 31 marzo 2018

Albacete

Alfaro, que actúa el próximo 7 de abril en la sala Clandestino de Albacete, tras afirmar que tiene la suerte --tanto por sus circunstancias como por su trabajo-- de conocer "lo que se cuece" en el mundillo, ha dicho que ve "mucho" lo que ha sido el pop rock español de toda la vida "como 'hipsterizado'". "Como pasan los anuncios de televisión, es lo mismo de siempre pero hipsterizado. Es pura estética y puro lavado de caras".

Aunque ha señalado que el actual es "un momento difícil" para dedicarse a la música, Alfaro ha reconocido que se puede llegar a "vivir bien de ello". "Yo mismo tengo la gran suerte de que vivo de la música, llevando 30 años haciendo conciertos y discos. A otros les desearía un éxito más masivo que el mío, por lo menos a mis amigos", ha agregado.

"Hay posibilidad", insiste, para agregar pese a ello que "es muy complicado haciendo algo que es personal". "Es una contradicción, porque si se supone que haces algo personal haces algo que tu solamente puedes hacer y es, digamos, imprescindible. Si haces música clónica cualquiera la puede hacer, es prescindible, pero al final paradójicamente pasa al revés".

'SANGRE EN LOS SURCOS'

Respecto a 'Sangre en los Surcos', el disco que público el pasado mes de febrero y que presentará precisamente en Albacete, ha señalado que con el pretendía dejar constancia en un álbum de las canciones que han compuesto su cancionero, desde el primero disco que hizo con Surfin'Bichos, pasando por lo que hizo con Chucho y su carrera bajo su propio nombre.

Una trayectoria que sigue abierta, por lo que ha introducido en el álbum cuatro temas nuevos. "Fue una propuesta por parte de Universal, que me había visto en los conciertos acústicos que llevo haciendo desde hace bastantes años y en los que incluyo canciones de todos mis proyectos y creyó que había que dejar constancia".

"Yo les puse como condición, aparte de tener libertad artística y elegir el productor del disco, incluir unos cuantos temas nuevos", ha indicado, para agregar que con este trabajo no pretende "enmendar la plana" a las grabaciones originales de las canciones que incluye, de las que afirma que ya no son suyas sino que pertenecen a la gente y al bagaje personal del que las escucha o compró los discos.

"No es que los quiera mejorar porque todos esos discos que continúan ahí latiendo callados, con sus imperfecciones y sus circunstancias. Son como tienen que ser y las imperfecciones son lo que los dan valor y los humaniza", ha apuntado, para manifestar que se trata de una nueva perspectiva desde el momento actual en el que él mismo se encuentra y con el bagaje de los conciertos acústicos que ha venido haciendo todos estos años.

NO ES UN RECOPILATORIO AL USO

Es por ello que ha rechazado que se trate de un recopilatorio al uso. "Esa es otra de las condiciones que puse a Universal, que yo elegiría el repertorio y que no sería un grandes éxitos". "Sería un disco que tuviera sentido para mi como tal, un disco completo en el que podría recuperar canciones que han sido sorpresa incuso para mi como 'El ultimo día que me verás' o 'Su mano sobre la mía', que apenas he tocado en acústico, pero tenía sentido que estuvieran".

"Hay no obstante canciones como 'Fuerte', 'Gente Abollada', 'Magic' o 'Camisa Hawaiana de Fuerza', que son más hits y que tienen sentido porque las sigo tocando en directo y están porque deben estar", ha apuntado, para agregar que 'Sangre en los Surcos' tiene "muchos ganchos y atractivos" y que se trata de un disco con el que está bastante contento por la respuesta de la gente, tanto como la que no le conocía de nada como la que siempre le ha seguido, "a la que le ha supuesto un 'shock' emocional, como ha sido para mi, volver a escuchar estas canciones de una forma tan desnuda y directa".

Respecto a la grabación del disco, Fernando Alfaro ha indicado que se preparó en un diálogo a tres bandas entre él mismo, Universal e Intromusica, y que se planteó como referencia la serie 'American Recordings' de Johnny Cash, que grabó con el productor Rick Rubin. "El objetivo era buscar mi Rick Rubin particular", añade.

Así, ha explicado que pensó en primer termino en Paco Loco, productor del último disco de Chucho, con el que sabía que tenía una conexión tanto musical como emocional. "Sabía que iba a ser un trago bastante complicado para mí a nivel personal rescatar todas estas canciones, en lo que supone directamente mi vida. No podía hacerlo con cualquiera", manifiesta.

PACO LOCO Y DARÍO VUELTA

Con todo, dos tercios del disco --14 canciones-- se grabaron con Paco Loco y las siete restantes con Darío Vuelta, quien produjo 'Saint-Malo', su último disco en solitario y con el que también tenía esa complicidad. "En la grabación con Paco es mi guitarra y mi voz como base de todas las canciones y el resto lo grabó él. Con Darío, salvo una batería en un tema, el resto lo tocó él también".

En definitiva, Fernando Alfaro ha indicado que el disco son canciones con guitarra acústica y "voz a pelo" que están grabadas en directo, a una toma. O lo que es lo mismo, como si fuera un concierto suyo en solitario. Pero en el otro extremo del disco hay canciones como 'Sangre en los Surcos' con más instrumentación.

Para esta idea, y en los conciertos más importantes de la gira, Alfaro formará banda con Eloy Bernald y Joel García, o lo que el mismo a denominado el 'Darck Folk Trio'. "Ellos van entrando y saliendo de esa forma un tanto fantasmagórica que hay en el disco. Es lo mismo pero más completo y tiene el sonido y el sabor de la producción del álbum", ha agregado.

Preguntado por si hay más proyectos próximo con Surfin' Bichos tras celebrar el 25 aniversario de 'Hermanos Carnales', Alfaro ha apuntado que no hay noticias ni en un sentido positivo ni negativo, y que "es poco probable" que haya movimientos en el futuro porque cada uno está en sus propios grupos o proyectos "muy activamente" --"cosa que es de agradecer"-- y eso "lo complica más todavía".

Respecto a Chucho ha reconocido que es un caso distinto y que aunque la situación es complicada porque él vive en Barcelona, Juan Carlos Rodríguez en Leeds y Javier Fernández en Guadalajara, están "pergeñando planes de oscura gloria", ha admitido parafraseando una novela de Leonard Cohen, para concluir admitiendo que "pasarán cosas".