Viento de blues, góspel y soul sopló anoche con fuerza en El Pósito de Sigüenza

Domingo, 1 abril 2018

cultura

Guadalajara | El Dia

Cerca de 250 personas llenaron anoche el Auditorio de El Pósito para presenciar el concierto góspel del grupo 'Freedom', primero de la recién estrenada colaboración entre Sigüenz(A)rte y el Ayuntamiento. María Hernando, portavoz de la Asociación, se encargó de introducir el grupo, que integran por Jeff Espinoza, a la guitarra y voz; Gaby Jogeix, guitarra, lap steel guitar y voz; Gonzalo Peñalosa, al piano y voz, y por las maravillosas voces de Ciara Thornton y Velma Powell. Todos tienen fructíferas carreras en diferentes ámbitos musicales, pero cuando se suben al escenario en este formato, generan una química especial, que transmiten al público. Sucedió anoche en Sigüenza.

Antes de que entraran en escena las voces femeninas, Peñalosa, Jogeix y Espinoza empezaron, como trío, con un tema de Daniel Lanois, llamado 'The Maker'. A continuación, y ya con las dos cantantes sobre el escenario de El Pósito, el quinteto hizo un maravilloso repaso de temas, unos tradicionales del góspel, otros simplemente clásicos norteamericanos, pero todos con el denominador común de hablar sobre libertad y sobre la historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos a mediados del siglo XX. “Hacemos música que habla sobre libertad espiritual, y la expresamos a través del folk, blues, soul o góspel”, decía Espinoza poco antes de comenzar el concierto. Él mismo, Powell y Thornton contaron detalles sobre el origen y significado de algunas canciones, antes de interpretarlas.

A continuación, la banda hacía su propia versión de 'Blowin´the wind' de Bob Dylan, tema compuesto por el cantautor estadounidense en 1963. VER CANCION. No faltaron clásicos como 'We shall Overcome', una canción de protesta que se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Sus estrofas derivan de una canción góspel compuesta por el reverendo Charles Tindley VER CANCION. Sonó también 'Follow the Drinking Gourd', una canción popular afroamericana publicada por primera vez en 1928 que, según contaba ayer Thornton hace referencia a la constelación de la Osa Menor, utilizada como referente por los esclavos negros huidos en el Sur para guiarse hacia el Norte, y con ello hacia la libertad.

En temas como 'Down in Mississippi' o 'Freedom Highway' VER CANCION, ambos de Mavis Staples, la perfecta conjunción de las voces de Powell y Thornton, madre e hija, hicieron que el público aplaudiera con ganas. “Ciara puede hacer lo que quiera con su voz”, afirmaba ayer Powell, en alusión a la variedad de registros de la voz de su alter ego vocal, mientras que Thornton explicaba que su madre “siente la música a través de su cuerpo”, algo que el público pudo comprobar a lo largo de la actuación.

Para terminar el concierto 'Freedom' hizo su propia versión de otro clásico del góspel, 'Oh happy day', que el auditorio acompañó con sus palmas VER CANCION. Entre el público asistente se contaron el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, y la concejala de Cultura, Sonsoles Arcones. “El concierto ha sido magnífico, con un auditorio lleno, y un excelente preludio de lo que en unas pocas semanas podrá ser nuestro Festival de Jazz, entre los próximos días 27 de abril y 1 de mayo”, valoraba ayer Arcones.