Los Llanos da un paso de gigante hacia la permanencia

Lunes, 2 abril 2018

Fútbol: Primera Autonómica (Grupo II)

La "familia" del Ascensores Eninter Los Llanos acaricia la permanencia en el Grupo II de la Primera Autonómica después de imponerse (2-0) al CF Infantes en el partido aplazado por la nieve correspondiente a la jornada 18. Los de Santa María de los Llanos derrotaron el día de Sábado Santo al equipo de Villanueva de los Infantes con dos goles del central Diego Ramos -el segundo de espectacular chilena- y ponen tierran de por medio con el descenso (ocho puntos a falta de cinco jornadas para el final de la temporada).

Llegaban los dos equipos empatados a 24 puntos al Municipal de de Santa María de los Llanos, pero la igualdad de la clasificación no se reflejó en ningún momento en el terreno de juego, donde se vieron más ocasiones (todas a favor de los locales) que fútbol. Los samaritanos, con el viento a favor en la primera mitad, se mostraron mucho más decididos a ir a por el triunfo desde el primer minuto frente a un conjunto ciudadrealeño demasiado conformista y que no disparó a puerta en todo el encuentro.

El mayor ímpetu de los conquenses, sin embargo, tardaría en plasmarse en llegadas claras al área rival. Hasta pasado el minuto 40 no llegaría la primera gran oportunidad. Fenomenal pase de Luis Carlos filtrado entre los centrales vistantes que no acertó a transformar Cristian en el cara a cara con el portero visitante, José Manuel. Sería el preludio el 1-0, que subiría al marcador dos minutos después (cómo no) a balón parado.

Cuando ya agonizaba la primera mitad y con los samaritanos aún lamentándose por la oportunidad errada, Seyer servía uno de sus magistrales saques de esquina y el central Diego Ramos mandaba el esférico al fondo de las redes con un testarazo a bocajarro en el área pequeña. La estrategia volvía a dar sus frutos al conjunto dirigido por José Julián González, que gozaría todavía de otra oportunidad antes del ecuador del partido. José Manuel volvería a lucirse en un libre directo botado por Seyer.

SEGUNDO ACTO

El segundo acto acentuó la puesta en escena de los primeros 45 minutos con un Ascensores Eninter Los Llanos dispuesto a sentenciar su victoria. Mucho más cómodos con el aire en contra, los samaritanos volvieron a tener en las botas de Cristian primero y en la cabeza de Marcos después dos ocasiones muy francas. A esas alturas del choque, Seyer y You, con las espaldas bien cubiertas por el incorporado Fernando, se habían hecho con las manijas del centro del campo y el 2-0 parecía cuestión de tiempo.

Como no podía ser de otra manera, Ascensores Eninter Los Llanos selló su triunfo con una jugada de pizarra definida de modo brillante, de nuevo, por Diego Ramos. Falta lateral que pone Seyer esta vez, y engañando a la zaga visitante, a ras de tierra al punto de penalti, el central con un toque exquisito y con toda la intención eleva el esférico y con una espectacular chilena de espaldas a la porteria describe un escorzo perfecto para mandar el balón a la mismísima escuadra. Manos a la cabeza de los jugadores y aficionados samaritanos. Acababan de presenciar el que es, posiblemente, el mejor gol nunca visto en el Municipal de Santa María de los Llanos.

Con esta obra de arte del defensa Diego Ramos, que ya suma cinco goles de los 20 conseguidos por los samaritanos esta temporada, quedaba finiquitado el encuentro y Ascensores Eninter Los Llanos lograba tres puntos de oro que le aupan al puesto duodécimo, con un colchón de ocho por encima del descenso a Segunda Autonómica. La próxima cita de los samaritanos, también en casa, será el próximo fin de semana ante el todopoderoso líder Sporting Alcázar de San Juan.