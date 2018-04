Page espera que Cospedal se presente a las elecciones de 2019 para ganar con más facilidad

Lunes, 2 abril 2018

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en el diario El Mundo, donde ha dicho que el PSOE ganará "con claridad" los próximos comicios en Castilla-La Mancha.

"En democracia, las elecciones las gana quien consigue el objetivo para el que se presenta y yo quería ser presidente. Mi Gobierno tiene mayoría en las Cortes. Seremos el partido más votado. Si se presenta Cospedal, más", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que "sin duda" Cospedal es su candidata favorita. "Está en la obligación de presentarse. Se presentó diciendo que se quedaría como jefa de la oposición y en seis meses se fue. Lo razonable y lógico es que se presente ella como presidenta del PP regional. Es más honesto presentar a quien manda que a un monaguillo", ha agregado.

Ante la posibilidad de PP y Ciudadanos sumen mayoría absoluta en la región, ha recordado que la formación naranja "ya tuvo motivos fundados para vetar a Cospedal como presidenta del Congreso y eso tiene algo que ver con la huella que dejó en Castilla-La Mancha en sólo cuatro años".

Por último, ha dicho sobre su pacto con Podemos en la Comunidad Autónoma que sólo se trata de "un acuerdo de presupuesto".

"Yo tuve un pacto de investidura. Podemos rompió y hoy no lo tenemos. Tenemos un acuerdo para desbloquear un presupuesto. Y funciona. No hay más", ha zanjado.

AUGE DE CIUDADANOS

Por otra parte, ha llamado a su partido a "evitar dan bandazos" para afrontar el auge de Ciudadanos, precisando que "se ganan las elecciones cuando se lleva la iniciativa". "Y yo confío más en la capacidad de iniciativa del PSOE que en los errores que cometan los adversarios".

García-Page ha reconocido que la formación naranja le quita votos a los socialistas, "pero muchos más al PP". "Yo calculo que por cada tres votos que le resta el PP, le quita uno al PSOE, lo que se compensa con lo que recuperamos de la abstención y de Podemos".

Tras mostrarse confiada en que el PSOE recuperará en todo caso esa iniciativa, ha insistido en "dar confianza a la táctica de Ferraz", aseverando que Pedro Sánchez "tiene una clara y sana ambición por ser presidente", si bien "puede equivocarse".

García-Page ha rechazado que el PSOE se esté escorando a la izquierda ante el auge de Ciudadanos, si bien entiende que se pueda interpretar "un efecto óptico que haga que parezca que se toman decisiones por cierto complejo frente a Podemos".

"Pero yo no lo veo así de fondo. El PSOE gobierna en el 40% de los ayuntamientos y en el doble de comunidades que el PP. Yo le digo a la gente que compruebe lo que estamos haciendo en los gobiernos. En Castilla-La Mancha hacemos lo contrario que Cospedal, pero desde la moderación y una posición muy centralizada", ha defendido.

Sobre su relación con el líder de su partido, García-Page ha dicho que es "como era antes de todos los problemas de las primarias", al tiempo que ha indicado que Pedro Sánchez "podría entenderse con Albert Rivera perfectamente".

El líder socialista, tras reconocer que ha habido "falta de unidad", ha lamentado el "debate en estéreo con cacofonías impresionantes" que se suscitó en el seno del PSOE. Tras ese proceso, "es posible que queden restos, pero hoy todo el mundo está trabajando por la unidad". "No creo que la unidad sea el problema, ni va a ser la excusa para el resultado electoral".

En otro orden de cosas, García-Page tiene palabras para el debate sobre la prisión permanente revisable, sobre el que ha lamentado las condiciones "inoportunas" en las que se produjo y optando por un mensaje "claro". "No todos los delitos tienen la misma gravedad y en algunos casos es entendible ir a la pena máxima que permita la Constitución. Estoy muy interesado en saber la opinión del Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente. No llegaría a decir que hemos perdido el debate, pero sí ha habido incomprensión social".

CATALUÑA

En clave nacional, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, ha mostrado sus discrepancias, "incluso" con dirigentes del PSOE, que dicen que "los jueces deben mirar para otro lado" y que el problema de Cataluña "no se puede afrontar en términos judiciales".

Page considera que hay "una emergencia" ante este problema, un conflicto que "quien lo plantea en términos delictivos es el independentismo", por lo que "tiene que haber consecuencias judiciales". "Me sentiría un ciudadano de segunda si viera que a otros que incumplen la ley no se les aplican las mismas reglas", ha dicho.

Sobre la propuesta de la pasada semana del líder del PSC, Miquel Iceta, de desatascar el conflicto con un Gobierno de concentración, ha rechazado de plano esta postura. "Bajo ningún concepto. No veo un Gobierno de concentración de ninguna manera. Es imposible con una ideología excluyente como la independentista".

Preguntado sobre si Iceta debería ser el candidato en una nuevas elecciones, ha preferido no inmiscuirse. "No conozco muchas claves. El PSC, en su último Consejo Nacional, fue enormemente autocrítico y eso es positivo. Eso les tendría que llevar a una reflexión interna", ha dicho García-Page, quien en todo caso ha reconocido que en algunos momentos el electorado socialista en Cataluña "se ha visto confundido" pese a que la vocación de Iceta es "catalanista y claramente constitucional".

Por último, ha rechazado el concepto de 'España plurinacional' que sí defiende Ferraz. "La Constitución de 1978 recogía bien el problema: hay una nación, España, que no compite con otras y que incluye distintas sensibilidades nacionales. España es una de las naciones más antiguas del mundo con distintas sensibilidades nacionales reconocidas en la Constitución. No me metería en más".