El alcalde de Talavera participará en la protesta en defensa del Tajo y Alberche

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos, ha confirmado su asistencia a la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche para mañana martes, a las 18.30 horas, junto al Puente de Hierro, en la que se colocarán 40 crespones negros por todos los años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura.

A preguntas de los periodistas, Ramos ha reiterado la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación que asegure "agua en cantidad y calidad suficiente del Tajo y del Alberche a su paso por Talavera", lo cual, ha matizado, "es absolutamente incompatible con los trasvases".

A este respecto, ha querido dejar claro que la postura del Ayuntamiento de Talavera es "contraria" a que se produzcan trasvases mientras no se apruebe un nuevo marco regulador que garantice el caudal necesario.

Si bien, el primer edil ha dicho que el actual marco normativo es "bastante más restrictivo que el que había cuando gobernaban otros señores que ahora se quejan mucho pero que antes no regulaban, pues ya se habrían hecho bastantes más trasvases de los que se hacen".

Por ello, Ramos ha afirmado que apoyará cualquier manifestación de apoyo al Tajo dependiendo de "cómo se convoquen y quién lo convoque", pues en su opinión, "mucha punta se ha sacado de un manifiesto un día que había Pleno en Talavera y en el que se apoyó una moción bastante más razonable y bastante más crítica con el trasvase", que un manifiesto que "se redactó sin contar con el Ayuntamiento de Talavera".

"Nos pareció que esa no era la fórmula de apoyar un manifiesto en el que no se ha contado con el Ayuntamiento y no se puede sacar punta donde no la hay", ha recalcado.

Para Ramos, no ha habido ningún alcalde de Talavera en los últimos 30 años de democracia que ha sido tan claro como él con el tema de los trasvases y coincidiendo además que el equipo de Gobierno municipal y el Gobierno central están sustentados por el mismo partido. "Eso nunca se había dado aquí, lo vendan como lo vendan", ha señalado.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS RÍOS TAJO Y ALBERCHE

La Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina (Toledo) ha convocado una concentración para mañana martes, día 3 de abril, en la que se colocarán 40 crespones negros en el puente, como protesta ante el nuevo trasvase que se prevé apruebe la Comisión de explotación en la reunión prevista mañana y que supondrá reabrir el trasvase después de un año.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, ha asegurado que quieren mostrar su "malestar" por el trasvase que se aprobará mañana martes y también "escenificar el rechazo a los 39 años de la puesta en funcionamiento de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura que ha sido letal para el río".

En este sentido, Sánchez ha señalado que se colocarán esos cuarenta crepones en el Puente de Hierro para simbolizar "uno por cada año de trasvase", pues se suma el que se aprobará mañana y con el que se inaugurará otro año de trasvase por parte de la Comisión de explotación "y con el visto bueno de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina".

"El trasvase ha sumido a un deterioro económico y social brutal a la cabecera así como a su tramo medio, pues en estos 39 años se han ido por el trasvase más de 12.565 hectómetros cúbicos que hubieran servido para abastecer a ciudades como Toledo y Talavera durante 1.800 años", ha manifestado.

Con esta concentración que tendrá lugar a las 18,30 horas en la entrada al Puente de Hierro, junto a la avenida Real Fábrica de Seda, desde la Plataforma quieren sumarse a "compañeros de otras localidades para denunciar el nuevo trasvase y el expolio continuado de las reservas del Tajo".

POR DEBAJO DE LOS 500

Según el portavoz de la Plataforma, pese a que los embalses de cabecera del Tajo se encuentran por debajo de 500 hectómetros cúbicos, poco menos del 20 por ciento de su capacidad, "el Gobierno de España pretende abrirlo de nuevo, y comenzar a trasvasar", a lo que ha añadido que "todo ello sin estar garantizada una lámina mínima en Entrepeñas y Buendía que garantice su desarrollo económico; ni el agua para caudales ecológicos en el propio Tajo".

Sánchez ha puntualizado además que el trasvase se va a llevar a cabo para atender las peticiones que desde hace semanas se llevan haciendo desde Levante, y sin tener en cuenta que, a su juicio, "existen reservas suficientes en la cuenca del Segura".

"El trasvase es una infraestructura anacrónica, generadora de desequilibrio y empobrecimiento territorial; frente a políticas de agua que privan la protección del recurso, la gestión por unidad de cuenca, el Tajo-Segura está condenado a cerrarse definitivamente", ha concluido.