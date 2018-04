El Ayuntamiento pide a dos comunidades recolocar una red para que no mueran más aves

Lunes, 2 abril 2018

medio ambiente

Ciudad Real | El Dia

Tienen ese plazo de tiempo para recolocarla.

Así lo ha confirmado la concejala responsable del área de Medio Ambiente, Manuela Nieto-Márquez, quien ha destacado la buena disposición de los vecinos de la plaza de Cervantes 6 y la calle Bernardo Mulleras 6 para corregir la situación que, incluso, ha logrado alcanzar las 2.000 firmas en la plataforma Change.org.

"Hoy he mantenido una reunión con los técnicos de la Concejalía que me han detallado la situación después de que la Guardia Civil archivara una denuncia que puso una vecina al no apreciar ningún incumplimiento de la legislación vigente" ha señalado Nieto-Márquez, quien ha agregado que ya el miércoles de la semana pasada remitieron un requerimiento a los vecinos para que colocaran bien la red.

En este sentido, ha indicado que los técnicos municipales han comprobado que ya se ha iniciado la retirada de cadáveres de la parte más baja de la red así como del solar colindante, si bien ha dicho que el plazo se ha estimado en un mes "porque son unos trabajos específicos en altura que tienen que contar con una maquinaria especial de una empresa".