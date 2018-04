José Manuel Quijorna: “Los molinos y ese paisaje cervantino no solamente se identifican con Consuegra, se identifican con Castilla-La Mancha, e indudablemente también con España”

Lunes, 2 abril 2018

ENTREVISTA

Toledo | Carmela Clemente

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, aquella borrasca que tenía que tener nombre de mujer, nos cuenta el alcalde, irrumpió en nuestras vidas el pasado 1 de marzo, sobre las 18.10h de la tarde. Fue un viento huracanado, que llegaría a registrar, antes de que el anemómetro volara por los aires, un valor de 142 km/h en la zona de la cuesta, y que según la escala de Beaufot (medida empírica para la intensidad del viento), se clasifica como Huracán, y dicho valor se sospecha, según fuentes de Aemet, sobrepasara dicho valor, hasta rozar los 160km/h.

Este temporal llamado “Emma”, hizo que 10 de los 12 molinos, tuviesen daños de distinta consideración, tres de ellos, daños muy estructurales, uno de ellos en concreto, El Caballero del verde gabán, nuestro molino restaurante, daños en su cúpula, aspas, eje y maquinaria. De hecho, su cúpula salió volando por los aires, una estructura que pesa 6.000 kg, y que la levantó como un pajarillo.

Un mes después de los acontecimientos, eldiadigital.es ha querido acercarse a conocer de primera mano junto al alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna, cómo sucedieron los hechos que conmocionaron por unos días a la provincia de Toledo. El alcalde nos narra cómo fueron las horas inmediatamente posteriores al temporal de viento, la borrasca “Emma”, que arrasó el Cerro Calderico y algunas zonas más de Consuegra. Nos relata pormenorizadamente, y todavía con algo de angustia, la fuerza despiadada con la que este huracán se quiso llevar por delante el skyline más representativo de La Mancha, y un referente para la marca España.

¿Cómo fueron esas primeras horas alcalde?

Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, porque donde cayó toda esa estructura había dos autobuses aparcados en el Cerro Calderico veinte minutos antes, y de hecho, nos sigue relatando José Manuel, quedó cortado el acceso al cerro temporalmente, debido a que justo en medio de la carretera estaban muchos de los materiales arrancados, y que habían salido volando hasta allí. Hubo que ir con una máquina excavadora para apartar esas estructuras, y que los visitantes que estaban al otro lado pudieran salir de allí. Aparte de eso, se llevó por delante el tendido eléctrico, que suministra energía eléctrica a los molinos, cercenó parte del acceso, las plataformas de los molinos, inundó la torre Albarrana del castillo, que también ha sufrido bastantes daños, y en el resto de la localidad también tuvimos diversos daños. La zona deportiva, la iglesia de San Juan, y la techumbre de la Iglesia de las Carmelitas, entre otros.

Fue un desastre muy delimitado, porque parece ser que geográficamente se localizó más en Consuegra, que en otros sitios, por lo visto fue por las especiales condiciones orográficas del terreno, que hicieron que se potenciara el efecto del viento.



¿Hubo algún aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología?

Hubo un aviso general de la AEMET que decía que había una alerta amarilla con vientos y rachas máximas de 70 km/h, pero evidentemente eso no fue así. Días después vino la AEMET para hacer un informe que hay incluir a la solicitud de Declaración de Zona de Emergencia de Protección Civil, y a través de distintos parámetros, probablemente en ese punto concreto alcanzara los 160 km/h.

En definitiva fueron un cúmulo de circunstancias, el temporal, la propia orografía del terreno hizo que se potenciara ese viento y una nube con mucha altura… no lo sé. Estas cosas tan localizadas, tan repentinas, sucedidas en un sitio muy concreto, la ciencia todavía yo creo que no es capaz de prever una cosa tan puntual y tan completa; sí que el escenario general a nivel atmosférico estaba previsto pero las cosas tan locales, es evidente que ningún organismo oficial pudiera detectarlo.

¿Para cuándo se espera que estén terminadas las obras?

Lo que son los molinos en su aspecto exterior creemos que a finales de abril van a estar terminados, lo que más trabajo lleva es la techumbre del molino al que se voló su capucha, pero realmente, a finales de abril deben estar preparados. La repavimentación a finales de este mes estará hecha, la adecuación de la senda también más o menos a finales de abril. Lo que más va a tardar es la instalación eléctrica.

Pero, desde luego, lo que más tardará es la restauración del castillo medieval, vamos a tener que esperar a que nos den la subvención para rehabilitar el castillo. Este proyecto es muy complejo, por tanto, requiere de supervisión de un departamento de arqueología y de patrimonio de la Junta. Además, es una obra cara y necesitamos la ayuda del 1,5% cultural, pero excepto esas dos zonas del castillo, el resto se puede visitar perfectamente, y de hecho, se siguen haciendo las actividades, el 90% del castillo se sigue utilizando de con normalidad, esta semana hemos tenido unas 5.000 personas visitándolo.

¿Cómo y quiénes elaboraron el informe oficial?

A la semana siguiente de lo sucedido, un jueves 1 de marzo, vino la directora regional de la Aemet, Paloma Castro Lobera, junto con algún técnico más a ver in situ los daños, y a realizar el informe de campo. Dijeron que probablemente por efecto de la pendiente y por la dirección del viento, la racha fuera muy muy importante.

No obstante ahora mismo el informe más completo y amplio no lo tenemos porque tardará varios meses en venir, sólo tenemos un informe preliminar, y éste apuntaba a unos vientos de una potencia importante.

¿Cómo reaccionó la población de Consuegra, en general, y ustedes desde la corporación?

Fue una situación de emergencia y lógicamente ese rato produce estrés en la ciudadanía, sobre todo, cuando ves caer aleros, persianas, mobiliario urbano, señales de tráfico, todo ello causa bastante inquietud, pero afortunadamente, no pasó nada, en cuanto a que no hubo daños personales, cosa que por lo menos a mí me preocupaba muchísimo, y lo que hicimos es esa misma noche organizar un gabinete de crisis, en el despacho donde estamos ahora mismo, y tomamos una serie de medidas principalmente y en primer lugar, en aras a proteger la integridad física de la gente y en segundo lugar estudiar la fórmula para canalizar las reclamaciones que pudiera haber, estudiamos la Declaración de Zona de Emergencia de Protección Civil, se convocó el pleno, e intentamos coordinarnos para retirar todos aquellos elementos que para el día siguiente, no supusieran una dificultad para la vida normal.



El mismo día de los hechos a mí me llega el aviso por el 112. Y posteriormente, lo que hicimos cuando ya se trataba de gestionar las reclamaciones es poner en el Ayuntamiento una Oficina de Gestión específica y especializada en esta cuestión, para canalizar las reclamaciones.

¿Cree que lo sucedido ha podido afectar al Turismo de Consuegra?

Otra papeleta que se nos presentó el día 1 de marzo, cuando llegó “Emma”, es que empezaba la temporada turística. Consuegra se ha convertido ya en un destino turístico bastante consolidado, hemos hecho un esfuerzo muy importante para que esto sea así, de hecho el cerro Calderico donde están los molinos y el castillo, esa zona está declarada BIC, Bien de Interés Cultural, hemos invertido allí muchísimos recursos y hacía sólo dos meses que habíamos puesto las últimas aspas rehabilitadas, y que llevaban años sin estar completos.



Este año esperamos recibir 300.000 visitantes, una palanca económica para nuestra localidad muy importante, de turismo viven indirectamente 400 personas en Consuegra, y el impacto del turismo está en estos momentos en el entorno de los 7 u 8 millones de euros. Esta cantidad va creciendo en aumento, por tanto, no nos podemos permitir el lujo de tener el Cerro cortado, entonces una vez que ocurrió esto el jueves, el viernes se cortó el acceso para poder retirar todos esos elementos que pudieran ser peligrosos, tardamos un par de días y a los dos días abrimos ya el acceso para visitar nuestros monumentos excepto en aquellas zonas puntuales que debido a su peligrosidad no se podía garantizar la seguridad, y en concreto son la Torre Albarrana, y la Torre Norte del Castillo, y los últimos dos molinos que tienen las aspas un poco desprendidas, esas dos partes las tuvimos cortadas hasta que empezó la reparación.

¿Fue suficiente con los equipos de trabajo del Ayuntamiento o se necesitó más ayuda?

Todos los trabajadores del Ayuntamiento de Servicios Generales estuvieron trabajando en lugar, pero tuvimos que contratar también servicios privados.

Aparte de Juan Bautista Sánchez y su taller, ¿van a contar con más gente para los trabajos de rehabilitación?

Es complicada la restauración de un molino de viento, porque es un elemento muy antiguo, no por la parte de obra o de sus paredes, sino por la maquinaria interior, que es la joya de la corona. Estos molinos fueron restaurados en los años 60 porque hasta ese momento estaban en muy mal estado, pero claro, como en todo, lo más importante no es el exterior si no el interior y con esto quiero decir es que en el interior de los molinos albergan elementos muy antiguos, del siglo XVI y del siglo XVI, hay ruedas catalinas, que es la rueda grande, el engranaje grande que son antiquísimas, la linterna que es otro elemento más pequeño pero son elementos muy antiguos. La piedra volandas, la piedra bóllega, en general, elementos muy antiguos y por tanto, muy difíciles de encontrar y de recuperar.



Todo esto qué quiere decir, pues que cualquiera no puede acometer la restauración de estos elementos. Ha estado la Dirección General de Patrimonio de Castilla-La Mancha, y lo que estamos haciendo desde el minuto cero, y a través de este taller que comentabas es comenzar con los trabajos. Ya se han puesto las tres aspas de tres molinos. Se está restaurando el Rucio, que es el que muele los 365 días del año, que creo que está a punto, si no ha empezado a moler otra vez… Todo, en un tiempo récord, y nos quedan por delante, aproximadamente, unos dos meses para tener todos los molinos en plenas condiciones de ser visitados.



Es muy difícil que una empresa venga a hacer esos trabajos, pero insisto, es porque no hay tantas empresas especializadas ni tantos molineros. Nosotros hemos confiado en esta empresa que es la que nos hace las labores de mantenimiento de los molinos y es además, desde el primer momento, la que se ha volcado muchísimo, y contamos con la suerte de que tienen un nivel de compromiso y profesionalidad, que para nosotros es muy satisfactorio.

¿Las autoridades, han estado pendientes de Consuegra, a su lado?

En el caso de la Junta de Comunidades tuve una llamada del delegado de la Junta, que nos dijo que nos ayudaban económicamente, también la delegación del Gobierno nos comunicó que tenía todo el interés en echar una mano. La disposición, en este caso, es hacer hacer todo lo posible para que vengan recursos para rehabilitar el Castillo.



Nosotros la intención que tenemos es canalizar la solicitud de ayudas en esas dos direcciones, en el caso de los molinos lo más sensato es que nos ayude la Junta, y en el caso del Castillo Medieval, que es el que más daños tiene, pensamos canalizarlo a través del 1,5% cultural a través del Estado, de hecho estamos redactando ya el proyecto.

¿Cómo les van a ayudar?

Hemos habilitado una partida extraordinaria para empezar con todo el proceso de limpieza primero, y de restauración después, ahora por ello tenemos que estudiar cuál es el cauce por el que nos podemos acoger a alguna financiación para esta cuestión, a la espera de que nos lleguen las ayudas. Estamos pensando en las expresiones de interés, que es un instrumento financiado con fondos europeos, que está manejando en este caso la Junta, y sería para el tema de los molinos. Además estamos pensando, que mediante el cauce del 1,5% cultural del Estado, canalizado a través del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura, para poder financiar a través de ese procedimiento las reparaciones que sean necesarias en el Castillo.



Estos son los dos elementos estructurales, en donde vamos a centrar nuestra estrategia, si luego alguna institución pública o privada, algún colectivo o fundación quiere ayudar, pues estaríamos encantados lógicamente.

Aunque ya sabemos que los procedimientos administrativos son tortuosos, en el caso de Junta nos han dicho que vayamos tirando para adelante, que ya luego veremos cómo encajamos todas las piezas. Pero es que tampoco nos podemos permitir el lujo de estar con los brazos parados.

¿Cree que les concederán toda esa línea de ayudas que nos comenta?

Uno de los elementos esenciales que nos permite reconocernos como colectivos y como personas que formamos parte de una sociedad, de un Estado y de una tierra, cuando se habla tanto ahora de la unidad de España, es que tanto el Estado, como la comunidad Autónoma, como la Diputación, y el municipio, tenemos siempre la obligación no solamente de respetar y de divulgar nuestra tradiciones inmateriales, si no que también tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por nuestro rico patrimonio. Porque son nuestras raíces, porque nos dicen de dónde venimos, porque nos cuentan cómo ha sido la vida de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y porque de alguna manera tenemos la obligación de transmitírselo a nuestros descendientes, y no solamente por un perfil romántico, si no porque es de alguna manera lo que va a definir cuál va a ser nuestra labor en el futuro, y cómo vamos a poder escribir nuestra historia a posteriori.

Y esto, no se puede hacer sin ninguna duda, si no sabemos de dónde venimos. Es una obligación de todos los poderes públicos y sobretodo de aquellos que tienen las competencias en la materia, y la tiene sin duda la Junta de Comunidades, porque la ley es autonómica, y porque la competencia está de alguna manera transferida del Estado. Una obligación y una competencia básica, recogida en el título VIII de la Constitución, que le lleva a la obligación y cumplimiento de fiscalizar estos valores y objetivos comunes.

¿Le sorprendió algún gesto para bien?

Pues sí, porque también tengo que agradecer a un montón de fundaciones culturales, al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, la Real Academia de las Ciencias y de las Letras, la de Historia, la Orden de San Juan, la Orden de Malta, con la que tenemos una especial vinculación, la embajada de Andorra, la embajada de China, a todas ellas, por su disposición a colaborar en la medida que pudieran. Por lo que en ese sentido, nos hemos sentido bastante arropados y consolados después de los sucesos que vivimos. Cuando te llaman estas instituciones, o personas a título privado, te das cuenta de las dimensiones que tiene el patrimonio consaburense, lo simbólico que es, y lo que representa a nivel no sólo de región si no, a nivel nacional e incluso internacional.

¿Cómo se ha plasmado el compromiso de ayuda de las Instituciones?

Al día siguiente estuvieron aquí tanto representantes del Estado como de la Junta, el Estado a través del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, y la Junta a través del delegado de la Junta en Toledo, ambos vinieron a primera hora. Yo no tengo que ocultar una cosa que es completamente cierta, y en ese sentido me sentí arropado por las dos administraciones, que de una u otra manera tienen que ver en la conservación, en la divulgación, y en el cuidado del patrimonio, porque ya no es un patrimonio solamente nuestro, si no que es un patrimonio de todos. Los molinos y ese paisaje cervantino no solamente se identifican con Consuegra, se identifican con Castilla-La Mancha, e indudablemente también con España. En muchos aeropuertos internacionales está la foto en las paredes del Cerro Calderico con los molinos y el Castillo, y eso es marca España también.

¿En cuánto han sido cuantificados los daños?

Los trabajos de tasación exacta aún no han concluido porque estamos redactando todavía los proyectos. El técnico municipal hizo una primera valoración aunque la cifra de los dos millones de euros que se dijo en principio se ha superado porque calculó el daño a elementos municipales, el conjunto del BIC, castillo, molinos y cerro, acceso, alumbrado eléctrico, las bases de los molinos, el camino que circula entre los molinos que se lo llevó el agua directamente, los daños en el castillo, en los edificios municipales, el polideportivo, San Juan, Santa María, y salió algo más de dos millones de euros. Cuando tengamos los proyectos con la valoración exacta y una cifra, que ya se vaya a basar en un estudio concienzudo, y técnico, se hará público, y se sabrá lo que le va a costar reponer al Estado.

¿Qué se puede aprender cuándo ocurre una desgracia así?

Económicamente, para los próximos presupuestos del 2018, que todavía no hemos sometido a aprobación plenaria, vamos a dedicar una partida de inversiones ya más estable, para intentar acometer estas cuestiones. Como repavimentar el acceso, o rehabilitar las plataformas de los molinos como prevención.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, vino a ver los daños en los molinos, pero no llegaron a reunirse ¿verdad?

No, venía de otro acto y se ve que iba con la hora un poco justa y decidió parar para verificar in situ el estado de los molinos y creo que rápidamente se marchó. Me llamó su jefe de Gabinete diciéndome que había estado aquí, y que por motivos de urgencia no había podido contactar con nadie.

Entiendo que un presidente de una comunidad autónoma tiene muchas obligaciones, tiene una agenda muy apretada, y bueno, pues quizá no hubiera venido mal, aunque hubieran sido 5 minutos el haber hecho esa visita conjunta o de alguna manera, haber tenido la oportunidad de haberle explicado en primera persona cómo estamos, y lo que sentimos.

No le quiero dar una vertiente política a esta cuestión. Yo no veo mala intención en la forma que el presidente ha venido a ver los molinos, quiero creer que ha sido un problema de agenda, un problema de compromisos varios que debe tener, y ya está. Sin duda ninguna tengo que decir que si la visita del presidente ha sido así, la delegación de Junta en Toledo ha hecho las cosas como las tenía que hacer, hemos tenido un contacto bastante estrecho en relación a las consecuencias del temporal.

Yo le agradezco el interés de venir a ver el estado de los molinos, y por ello, yo creo que si le interesa el estado de los molinos, tendrá interés también en colaborar en su restauración.