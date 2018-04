Agricultores de La Manchuela alertan del riesgo de la avispilla en el cultivo del almendro

Martes, 3 abril 2018

piden soluciones

Cuenca | ELDIAdigital.es

La secretaria técnica de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cuenca, Almudena Guijarro, se ha desplazado a la zona de Minglanilla y Villalpardo para conocer las impresiones de estos agricultores que llevan sufriendo el ataque de la avispilla del almendro durante las tres últimas campañas.

Según ha informado Asaja en un comunicado, la avispilla realiza su puesta en la almendra recién cuajada en primavera y permanece todo el año en su interior alimentándose de la semilla. En la primavera siguiente, una vez completado su ciclo biológico, hace un agujero en la cáscara y sale al exterior, poniendo sus huevos en los nuevos frutos.

Los agricultores realizan sus tratamientos preventivos durante el invierno, retirando las almendras que han quedado en los árboles y quemándolas para que no quede rastro del insecto, aunque han señalado que hay muchos almendros que no son de agricultores profesionales y no se les hace ningún tipo de tratamiento, "por lo que no nos sirve de nada limpiar nuestros almendros de avispilla porque al lado vamos a tener un foco sin tratar que nos va a contagiar".

ATAJAR EL PROBLEMA

Es por esto que los agricultores de La Manchuela han pedido su intervención a la Administración regional para que "que obliguen a tratar y a los propietarios de los almendros a que atajen el problema para evitar que la presencia de la avispilla siga extendiéndose".

Para los productores de almendra "no tiene sentido que a pocos kilómetros se haya declarado plaga --en referencia a la Comunidad Valenciana-- y se esté luchando contra la avispilla y aquí no se haya adoptado ninguna medida".

Por esto han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha a que se coordine con el Ejecutivo valenciano y dé los mismos pasos para afrontar "un problema que no entiende de fronteras administrativas y que hay que tratar de una forma conjunta al estar centrado en el mismo ámbito geográfico".

En lo que respecta a los productores ecológicos que no disponen de productos eficaces para luchar contra la avispilla, estos agricultores también instan al Ejecutivo autonómico a que ofrezca alternativas para que puedan tratar la avispilla de forma eficiente sin dejar de ser ecológicos y ser penalizados.

Los agricultores señalan que si ellos no pueden acabar con la avispilla de sus almendros también "están perjudicando a los productores no ecológicos que sí las pueden tratar con productos eficaces, porque la avispilla se pasará a sus almendros y tendrán que dedicar más esfuerzo y recursos en acabar con ella".

Por su parte desde Asaja Cuenca, la secretaria técnica, Almudena Guijarro, ha informado a estos agricultores que la organización agraria a nivel regional ya ha transmitido por carta a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, su preocupación y la necesidad urgente de actuar cuanto antes. Además en los próximos días Asaja Castilla-La Mancha mantendrá una reunión en la Consejería para abordar el asunto.