Mad Cool Festival lanza su concurso para bandas emergentes

Martes, 3 abril 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Bandas y solistas de todos los estilos ya pueden inscribirse en la web del concurso (www.madcooltalent.com) y "aprovechar la oportunidad que se brinda a los nuevos talentos de compartir escenario con grupos de primera línea", informa el comunicado remitido a Europa Press.

En la primera fase del concurso un jurado formado por profesionales de la industria musical seleccionará a 50 bandas. Dicho jurado lo forman Ángel Alonso (Warner Music), Daniel Lopez (Mondo Sonoro), Dani Marin (Costello Club), Fernando Navarro (El País), Inma Grass (Altafonte), Javier Arnaiz (Mad Cool Festival), Javier Dean (Warner/ Chapell), Keina Garcia (Artica), Leire Alcalde (Sony /ATV), Nuria Rico (Live Nation), Paz Vila (Sony Music), Paloma Sánchez (Sol Música), Sara Quintela (Subterfuge Records) y Victor Portugal (Cultura Rock).

Después de esta primera criba realizada por el jurado profesional, en la segunda fase será la ronda la votación popular quien elegirá a 15 bandas que pasaran a la final. La participación en 2017 en Mad Cool Talent ascendió a un total de 1.000 bandas procedentes de hasta 27 países distintos.

Los aspirantes pueden registrarse hasta el 17 de abril en la web www.madcooltalent.com. Una vez inscritos, deben publicar un post en Instagram o Twitter mencionando a Mad Cool Festival con el hashtag #MahouCoolTalent para confirmar su registro en el concurso.

Entre el 17 y el 23 de abril el jurado especializado seleccionará a las 50 bandas que pasarán a la siguiente ronda. Del 24 de abril al 3 de mayo el público votará a sus grupos favoritos en www.madcooltalent.com.

Las 15 bandas más votadas por el público pasarán a la final. Su futuro se decidirá en tres conciertos celebrados en tres salas de Madrid lo próximos días 7, 8 y 9 de mayo.

El día siguiente al último concierto, 10 de mayo, los nueve grupos más votados por el jurado nuevamente, serán los ganadores de Mad Cool Talent que actuarán en la edición 2018 del festival.

El festival se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio y contará con un cambio de recinto, el nuevo Espacio Mad Cool está situado en Valdebebas - Ifema. Por tercer año consecutivo, dispondrá de diferentes espacios y cuenta en su cartel con Arctic Monkeys, Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Jack White, Dua Lipa, Tame Impala o Kasabian, entre otros.