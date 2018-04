A punto de comenzar las obras de la Avenida de Reyes Católicos

Martes, 3 abril 2018

Así lo ha explicado la primera edil en una entrevista, en la que ha reconocido lo necesaria que es esta obra en una vía que supone el acceso al Hospital General de Ciudad Real, además de la conexión entre las carreteras de Valdepeñas y la A-43 con la A-41.

Se trata de un proyecto que incluye el asfaltado de los cuatro carriles y hacerlo más accesible, la incorporación de 120 plazas de aparcamiento que descongestionen el del hospital, la plantación de 100 árboles y la reordenación del tránsito de ciclistas y peatones en la zona del pinar --por donde discurrirá el carril bici--.

Asimismo, los pasos de peatones serán dobles --peatones y bicis--, se reubicarán las paradas de autobús; y, para evitar las inundaciones de las rotondas de la avenida Reyes Católicos cuando llueve se hará un rebaje de la carga hidráulica del colector del pinar para desviarlo al colector general.

PLAN DE BACHEADO

Se trata de una actuación que no dejará de lado otras de parcheado urgente de los baches de algunas de las calles de la capital donde han generado "una situación muy seria, agravada con benditas lluvias que al menos han garantizado agua para para cuatro años".

Así, mientras continúa avanzando el plan de asfaltado de distintas calles y aunque sea una solución provisional, la alcaldesa ha destacado que se llevará a cabo un plan de parcheado en caliente --que es más duradero que el que se hace en frío--. "Yo no soy ajena a como están las calles, también me tropiezo alguna vez porque paseo y esos 45.000 euros son una primera solución".

PRÓXIMAS ELECCIONES

Finalmente, y sobre las próximas elecciones, no ha querido desvelar si maneja alguna encuesta porque, ha dicho, "tengo testado lo que yo veo, ya que me para muchísima gente para lo bueno y lo malo por la calle, y no estoy pendiente de encuestas. Al principio la gente estaba muy temerosa de lo que podía ocurrir con un cambio tras 20 años. Han visto que no han llegado las tinieblas y que seguimos trabajando por los ciudadanos".

"Creo que vamos bien", ha indicado, para añadir que va a trabajar para que el PSOE sea la fuerza más votada, aunque aún solo se sepa su nombre como candidata a la Alcaldía dentro de un año.

"No me importa porque no me gusta jugar mirando lo que pasa en otros campos. Yo voy a mirar como jugamos nuestro partido porque tenemos una planificación muy clara de este año 2018, y ya se verá quién será mi oponente, que nunca mi enemigo", ha concluido..