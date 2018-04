Ciudadanos pide considerar el efecto que tendrá un nuevo trasvase en la cuenca cedente

Martes, 3 abril 2018

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

Ciudadanos Castilla-La Mancha ha asegurado que la aprobación de un nuevo trasvase "responde a un cumplimiento de la ley que no se puede evitar y debe asumirse" pero ha recordado que "no se puede seguir valorando un trasvase únicamente en función del rendimiento que se obtiene por la cuenca receptora", señalando que "a la hora de realizar un trasvase se debe no sólo respetar el caudal ecológico sino que también se deben tener en cuenta los efectos que tiene éste para la cuenca cedente, para los municipios de la zona, para su población y para su economía".