Podemos lamenta el "nuevo genocidio medioambiental" contra el Tajo

Miércoles, 4 abril 2018

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha señalado que "para entender el rastro del agua hay que entender también el rastro del dinero y de los votos", añadiendo que aunque este trasvase sea "legal", es "inmoral e injusto".

"Los trasvases se tienen que acabar, no entendemos qué pasa en el Gobierno central, dijeron que no habría más trasvases sin consenso y no sé con quién han consensuado éste", ha lamentado.

Tras defender la postura del Gobierno regional de recurrir judicialmente los trasvases, ha dicho que en todo caso "no sirven para nada".

"Hay que sentarse, trabajar, pensar en tener altura de miras, entender el agua como un derecho y cuestión de Estado y que partidos y comunidades autónomas dejen de usarla como arma partidista", ha dicho.

ATC

Díaz, ha considerado que el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una inversión superior a los 140 millones de euros para desarrollar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la provincia de Cuenca demuestra que "la sombra de Cospedal es alargada" en la región.

En rueda de prensa, ha vuelto a mostrar el desacuerdo de su partido ante este proyecto. "Algunos siguen queriendo que Castilla-La Mancha sea un basurero", ha lamentado.

"Estaremos siempre en contra de que se instale un basurero. Nos llama la atención que en los presupuestos sea la cuantía que más aumenta para la región. Algo que lleva la palabra 'cementerio' no puede traer avances a una tierra", ha enfatizado.