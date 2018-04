Los ribereños lamentan que siempre les toque a "los pobres ser solidarios con los ricos"

Miércoles, 4 abril 2018

"A falta de confirmación oficial a través del BOE, el Sindicato de Regantes y sus socios del Gobierno central y las comunidades de Murcia y Valencia se reparten nuevamente el agua del Tajo, sin que desde Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid se pueda hacerse nada. Una vez más, los pobres han de ser solidarios con los ricos", han lamentado en nota de prensa.

Según esta asociación, todas las miradas apuntan en una dirección, "hacia el Ministerio de Agricultura y hacia quienes firmaron el terrible Memorándum, que sentenciaba como excedente todo aquello que superase los 400 hectómetros cúbicos; menos de la mitad de lo que se reclama como mínimo por parte de los municipios ribereños y de todas las ciudades de la vera del Tajo que se sienten humilladas una vez más, viendo como los poderes públicos se pliegan ante los intereses de la empresa privada".

"No les importa devolver ayudas de Europa por no poner en marcha las desaladoras, no les importa acabar con el río Tajo, no les importa acabar con el Mar Menor, las investigaciones en torno al turbio negocio de los agricultores del Tajo-Segura se acumulan en los medios provinciales de Murcia, pero da igual", han denunciado los ribereños.