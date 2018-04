Hernando lamenta que la única apuesta del "brindis al sol" de los PGE es "enterrar dinero en un agujero" como el ATC

Miércoles, 4 abril 2018

Presupuestos Generales del Estado

REGIÓN | ELDIAdigital

De este modo ha reaccionado el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando, después de que este miércoles el Consejo de Gobierno haya analizado el proyecto de las cuentas estatales que, a su modo de ver, denotan "castigo y rechazo" para la región.

Así las cosas, y tras mostrarse confiado en que el Gobierno de España "sea consecuente con su costumbre habitual de no ejecutar lo presupuesto e incumplir lo prometido", el portavoz del Ejecutivo ha defendido que es "imposible apoyar" estos presupuestos que, a su entender, "suponen un insulto a la inteligencia de los castellano-manchegos".

Dicho esto, Hernando ha denunciado que en el anexo de las cuentas del pasado 2017, "año con la menor inversión de la historia para la región por parte del Estado", el Ejecutivo de Rajoy tenía previsto invertir para este 2018 un total de 325 millones de euros y "en realidad, a la hora de mojares plantea tan solo 296 millones".

EL RECORTE EN DEFENSA ASCIENDE AL 48%

Luego de criticar que al Tajo "le han metido otro tajo" por el hecho de reducir en ocho millones de euros la partida destinada a la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha lamentado que desde María Dolores de Cospedal es ministra, en Castilla-La Mancha, la inversión en materia de Defensa ha reducido en un 48 por ciento.

"Comparando la partida actual con la del 2012 se ha recortado el 88 por ciento", ha indicado Hernando, que a renglón seguido ha alertado de que no es cierto que de los 296 millones que Castilla-La Mancha recibiría del Gobierno central 192 vayan a inversiones, pues revisando las cuentas, no hay partidas para el mantenimiento de carreteras, ni para nuevos proyectos, pues esconden el rescate a las autopsias de peaje , "los caprichos de Aznar", aumentando los fondos destinados a tal fin de 36 a 41 millones.

"Si el 65 por ciento no son inversiones reales, el otro 35 no se dedica a nada concreto. Se trata de proyectos, brindis al sol, como plantear que para la llegada del AVE a Talavera tan solo se presupuesten 12 millones. Con eso no se hacen ni dos kilómetros de AVE", ha denunciado.

Tras afirmar que Castilla-La Mancha no es solo la comunidad que más daño ha recibido del Gobierno, ha lamentado que el "agravio comparativo" con el 'Cuponazo' o la Y Griega vasca es "indignante", pues el Gobierno regional ha criticado que "la única puesta en serio de los PGE, más allá de los brindis al sol, sea el cementerio nuclear de Cuenca".

GOBIERNO DEBE DAR EXPLICACIONES POR EL AUMENTO DEL ATC

"Aumentan la partida de 10 a 145 millones para el 2018. Esa es la única apuesta de Rajoy y Cospedal en Castilla-La Mancha con la que quieren literalmente enterrar el dinero de los españoles en un agujero negro que, a día de hoy, no es otra cosa que un proyecto parado por las enormes dudas que genera por su inseguridad. En relación a ese dinero, solo esperamos que el Gobierno de España sea consecuente con su costumbre habitual de no ejecutar lo presupuesto y cumplir lo prometido".

En este punto, y preguntado sobre si el Ejecutivo regional cree que finalmente el silo va a ver la luz, Nacho Hernando ha defendido que los problemas urbanísticos, medioambientales y de seguridad nuclear que reflejan los informes del Consejo de Seguridad Nacional "no pueden permitir que se desarrolle esta infraestructura".

"Si el Gobierno aumenta de 10 a 145 millones de euros la inversión para el ATC, sabiendo todos estos problemas que conlleva, tiene que dar muchas explicaciones sin haber eliminado las dudas y sospechas que existen en torno al ATC", ha agregado.

Y es que Hernando ha denunciado que el pasado 2017 del total de dinero presupuestado en materia de inversiones en la región tan solo se ejecutó un 36 por ciento, cifra que se reduce al 15 por ciento en el caso de Fomento.

"En la variante A-43 a su paso por Puertollano ejecutaron cero euros de los 255.000 presupuestados, al igual que en la Autovía Ciudad Real. A pesar de haber destinado un millón de euros a la variante de Fuente el Fresno, se ha ejecutado cero euros", ha dicho a modo de ejemplo Hernando.

Es por ello que ha defendido que plantear estas cuentas como "positivas" para la región, cuando son las de los "recortes encubiertos" y no dan viabilidad a los proyectos asumidos por el propio Ministerio de Fomento, como las plataformas logísticas, en concreto la de Talavera de la Reina, "es un insulto a la inteligencia" de los ciudadanos de la región.

"Dirigentes cercanos a Cospedal piensan que en Castilla-La Mancha somos tontos, pero no es así", ha insistido el portavoz regional que, a renglón seguido, ha criticado que los 'populares' defiendan que son las cuentas "más sociales" cuando, a modo de ejemplo, en la región las de Rajoy invierten 5.400 euros diarios en materia de educación, frente a los 4,5 millones que el Gobierno de Emiliano García-Page dedica diariamente.