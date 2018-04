Araujo asegura que ni los gobiernos autonómicos ni el Banco de España podían forzar fusiones de cajas

Miércoles, 4 abril 2018

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha María Luz Araújo ha asegurado este miércoles en el Congreso que ni gobiernos autonómicos ni el Banco de España podían forzar fusiones en las cajas de ahorro no deseadas por las propias entidades.

"Las entidades deciden libremente y el margen de influencia de los gobiernos autonómicos era muy escaso. Y del Banco de España se demostró que no era lo suficientemente fuerte como para empujar a una entidad a hacer lo que no quiere hacer", ha aseverado.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Araújo ha señalado que antes del intento de fusión con Unicaja, para Caja Castilla La Mancha (CCM) se exploró otro proyecto de fusión que "no fue posible" porque "las entidades deciden libremente".

Respecto al intento de fusión con Unicaja, ha dicho que se frustró al detectar Pricewaterhousecooper "un agujero que luego no pareció corresponderse" y que posteriormente se decidió su intervención por un problema de liquidez y no de solvencia, ha recalcado. En este sentido, ha lamentado que "determinadas actitudes de representantes políticos no ayudaron a dar estabilidad a una caja que era especialmente vulnerable".

"EL MENSAJE QUE NOS LLEGABA DE LA CAJA ERA DE TRANQUILIDAD"

Ante la posible responsabilidad del gobierno autonómico castellano-manchego, ha señalado que, si bien gozaba de cierto margen para ejercer actuaciones sancionadoras, era al Banco de España al que le correspondía la supervisión, el control y la inspección de entidades, y que únicamente dependía de ella la autorización de fusiones, liquidaciones, acuerdos fundacionales o procesos electorales.

Araújo ha declinado opinar sobre si las cuentas de 2008 de la entidad intervenida un año más adelante estaban manipuladas, y ha asegurado que al Gobierno las últimas cuentas que le llegaron antes de la intervención eran las correspondientes a 2007, y que las de 2008 estaban realizadas por el nuevo equipo gestor, formado por un equipo del Banco de España. En 2008, ha declarado que "el mensaje que llegaba de la caja era de relativa tranquilidad".

La exconsejera autonómica ha subrayado que su gobierno "jamás sugirió que se invirtiera en ninguna empresa o sector" y que incluso desconocían cuáles eran las inversiones que se realizaban, aunque sí el proceso que seguía esta toma de decisiones y que toda operación era precedida por una votación unánime.

DESVINCULA AL GOBIERNO DE LAS OPERACIONES DEL LADRILLO

Araújo ha destacado además que CCM "pecó del mismo pecado que el país", pues sus "principales errores se concentran en el sector inmobiliario y promotor", algo que "poco tenía que ver con el tejido productivo" de la comunidad autónoma. Además, ha destacado que gran parte de estas operaciones se realizaron fuera del propio territorio de la comunidad.

"Su principal problema fue la expansión fuera del territorio y en sectores que no son propios, como el inmobiliario. El Gobierno no va a apostar que las principales inversiones se efectúen en territorios limítrofes, como el Levante o la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Sí que ha defendido, no obstante, la inversión realizada por la entidad en el aeropuerto de Ciudad Real: "Cualquiera puede entender que pudiera estar en el proyecto que buscaba contribuir al desarrollo del territorio", ha dicho, asegurando que, no obstante, esta infraestructura "nunca ha sido pública" y que la inversión de su Gobierno fue "cero".

En este sentido, ha justificado la inversión realizada por su Gobierno en infraestructuras, en el sector aeronáutico y en turismo rural en que la comunidad "era una de las más pobres de la Unión Europea" y que buscaban "explotar la situación geográfica, en el centro de la Península", ya que "era un valor en sí mismo".