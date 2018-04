Guadalajara, sede del XX Campeonato de España de Kata 

Jueves, 5 abril 2018

Por segunda vez en tres años, el Campeonato de España de Judo Kata se celebrará en Guadalajara. Será este sábado en el David Santamaría dentro del programa de Guadalajara como Ciudad Europea del Deporte, este importante Campeonato visitará, en esta su XX Edición, el Polideportivo David Santamaría de nuestra capital.



Las categorías serán las habituales de este Campeonato:

 Nage No Kata

 Katame No kata

 Kime No Kata

 Ju No Kata

 Goshin Jitsu No Kata



Estas cinco categorías están reservadas a los participantes senior, independientemente masculinos o femeninos.

Dentro de la Categoría de Promoción reservada a judokas comprendidos ente 15 y 20 años participarán con las demostraciones de:



 Nage No Kata, tres primeros grupos Categoría Kyus (hasta Cinturón Marrón)

 Nage No kata, completo para Categoría Dan (Cinturones Negros)

Por parte de la Delegación de Guadalajara de Judo participarán los siguientes judokas alcarreños:

Sergio Montero y Javier Montero, del Club Aylu, en Senior Nage No Kata

Sandra Calvo y Raquel Calvo, Del Club Aylu, categoría Promoción Kyus

Miriam de la Torre y Alejandro Ocaña, del Club Aylu, Categoría Promoción kyus

Lucia Moreno y Lucía Fernandez, del Club Aylu, Categoría Promoción Kyus.