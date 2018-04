Torralba considera un “insulto” a toda C-LM que Rajoy “quiera esquilmar la primera gota por encima del límite”

Miércoles, 4 abril 2018

Y es que el Gobierno de Rajoy “va a dar luz verde a esta propuesta que se extenderá hasta el mes de junio mientras mantiene la alerta por sequía”, lo que “con seguridad” va a provocar que los pueblos ribereños se tengan que abastecer con camiones cisterna.



Torralba critica que durante 11 meses “hayan tirado de las desaladoras y no hayan necesitado el trasvase, y en cuanto se ha rebasado en una gota la cantidad mínima para trasvasar abran el grifo”. Considera que es una “humillación” a una región “seca” y que el Gobierno de Rajoy “pretende enfrentar a unos pueblos con otros a costa del agua”.



Para la diputada es “indecente” que los dirigentes del PP “prioricen el desarrollo de una comunidad abocando a otra al desastre” y ello “sin que Castilla-La Mancha, como cuenca cedente que es, tenga voz en la mesa de negociación”. Así, ha aplaudido que el Ejecutivo regional vaya a recurrir este nuevo trasvase como se ha hecho con los otros 23 aprobados en esta legislatura.



“Es obligación del Gobierno de España atender las necesidades de los castellano-manchegos al igual que hace con las de los levantinos”, añadiendo que “aquí sólo tenemos el poco agua que almacenan nuestros embalses, mientras que en Murcia tienen un mar para desalar y desaladoras que, por cierto, hemos pagado todos los españoles”.



La responsable socialista ha preguntado a los dirigentes del PP de Cuenca, con Benjamín Prieto a la cabeza “e incluso con un ministro, Rafael Catalá”, si no “se les cae la cara de vergüenza después de la foto que se hicieron hace un par de semanas en el nacimiento del río Cuervo, hablando de la necesidad del agua, cuando ya se veía venir este hachazo a los intereses de nuestra provincia y nuestra región”.



Y les ha instado a “presionar” para que se pongan en marcha las desaladoras en el Levante, porque “es increíble que haya opciones para que todas las comunidades tengan agua y no las aprovechen”. Además ha considerado “insultante” que la ministra Tejerina “diga que el Levante se ha salvado por las desaladoras, cuando debería haber dicho que se seguirá salvando con ellas”. Torralba ha informado en este punto que desde el Gobierno regional se va a plantear una iniciativa para que se pongan a funcionar al cien por cien todas las desaladoras.



También ha hecho referencia a la “gran mentira” creada por el PP sobre las compensaciones por el agua del trasvase, cuando la realidad es que por cada metro cúbico de agua Castilla-La Mancha recibe unos “ínfimos” 0,018 euros. Según ha resaltado, “en esta provincia suscribimos las palabras del presidente García-Page, pues preferimos no recibir ningún tipo de compensación y que el agua se quede aquí. Porque el agua es riqueza y desarrollo para esta tierra, y eso es lo fundamental”.



“Nuestros pueblos se mueren y nuestros jóvenes se siguen marchando agua abajo con el trasvase, porque aquí no tienen futuro”, ha dicho la diputada regional. Y ha advertido: “Un Gobierno no puede condenar a los jóvenes de Castilla-La Mancha que quieren incorporarse a la agricultura al secano, porque no lo hace en el resto de España”.