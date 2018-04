Ava-Asaja cree que el trasvase del Segura permitirá una "cosecha digna" en Alicante

Jueves, 5 abril 2018

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja), Cristóbal Aguado, ha valorado la propuesta de trasvase adoptada este pasado martes por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura --que ha de autorizar el Ministerio de Medio Ambiente-- como una media que supondrá "una cosecha digna" en Alicante y que los agricultores "no abandonen sus tierras". No obstante, ha lamentado que hay "mucho egoísmo y mucha politización" en el conflicto del agua.

Así se pronunciaba este miércoles en declaraciones a los medios, tras la celebración de la asamblea general de la entidad en València y preguntado por las consecuencias que tendrá para Alicante esta propuesta técnica de tres trasvases durante los próximos 90 días, que en total suman 60 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Las transferencias se realizarían a razón de 20 hectómetros cúbicos en abril, mayo y junio, respectivamente.

Esta actuación "significará el poder beber y sobrevivir", que "las cosechas en Alicante y en Murcia se podrán mantener, sobrevivirán los árboles y habrá una cosecha digna", ha defendido, para remarcar que "las personas podrán seguir siendo agricultores, no abandonarán las tierras".

Aguado ha recordado que ha transcurrido "un año en el que no podía venir agua del trasvase porque no había agua suficiente almacenada, y España ha tenido una de las peores sequías de los últimos años". "En Valencia, hemos tenido una rebaja de módulos por parte del Gobierno como consecuencia de los efectos de la sequía", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado que "donde haya agua suficiente vaya a donde se la necesita" y que este recurso para el riego "sea como el agua potable, la luz eléctrica o cualquier otro servicio, un servicio de suministro suficiente y bien utilizado por cualquier agricultor de España".

"Tenemos agua suficiente pero mal repartida, y desde luego mucho egoísmo y mucha politización de sobra, en un tema en el que debería haber ocurrido, que es el agua. Nadie ha politizado la luz eléctrica o las carreteras, nadie ha politizado las vías de tren y no tiene sentido que politicemos en agua", ha defendido.

"MÁS EMBALSES Y CANALES SUFICIENTES"



Aguado también se ha referido, preguntado por los medios, a la oposición al trasvase de algunos dirigentes de Castilla-La Mancha, después de que este miércoles el presidente de dicha comunidad, Emiliano García-Page, haya tachado de "insultante que se apruebe un trasvase triple a la primera gota que ha caído tras meses de sequía", o que Podemos Castilla-La Mancha lo haya calificado de "inmoral e injusto".

"Naturalmente, ellos han padecido una sequía, por lo que quieren tener cuanta más agua posible en los embalses y utilizarla ellos porque no tienen una garantía, porque hace falta más embalses, hace falta que se vaya menos agua al mar, tener mayor disponibilidad y una infraestructura de canales suficientes", ha reclamado.

RED EFICIENTE DE RIEGO



El titular de Ava-Asaja ha destacado que se ha "salvado la situación del agua potable porque se ha hecho una red de distribución eficiente y suficiente". "En el agua de riego hace falta lo mismo, una red eficiente y suficiente para que toda España tenga agua", ha subrayado.

En la misma línea, ha incidido en que "cuando hay sequía mediterránea, que es lo más habitual, no hay sequía atlántica". "Cada X años llueve más de lo normal, y lo que hay que hacer es almacenarla para poder utilizarla cuando hace falta", ha reiterado.

"España tiene un problema de actuación filosófica de que almacenar el agua no es bueno, y si no fuera por los más de mil embalses que tenemos en España las pasaríamos canutas y no tendríamos ni el turismo ni la industria ni la población que tenemos", ha zanjado.