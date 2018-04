El Consejo Ciudadano Podemos C-LM reintegra a Barredo en su chat oficial

Jueves, 5 abril 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Este movimiento llega después de que este mismo mes, el órgano se allanara a las reclamaciones de Barredo --que pasaban fundamentalmente por ser repuesto en sus funciones legítimas-- antes de la celebración de un juicio donde debía dirimirse si su suspensión fue legal.

Desde la corriente de la formación a la que pertenece Barredo se ha informado a través de Twitter. "Acaban de reintegrar a Barredo en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Castilla-La Mancha. Nuestro compañero vuelve a representarnos para dolor y vergüenza del Consejo de Coordinación de esta región, que le suspendió ilegalmente", reza el mensaje de la red social, recogido por Europa Press.

Barredo fue suspendido cautelarmente por unas informaciones publicadas en un diario nacional en la que se le acusaba de haber aceptado dinero de un empresario que podría haber pagado una cantidad cercana a los 6.000 euros a cambio de introducir a su esposa en la candidatura en la que el propio Barredo se postuló para hacerse con el liderazgo de Podemos en Castilla-La Mancha.

AHORA, A "ESTUDIAR LA CONTABILIDAD DE PODEMOS"

Barredo ha explicado a Europa Press que este miércoles, en torno a las 21.30 horas, ha vuelto a ser incluido en el chat oficial del Consejo Ciudadano, y la propia secretaria de Organización de la formación, María Díaz, ha sido quien le ha dado la bienvenida. "Siendo ella la misma que me comunicó oficialmente mi suspensión", ha declarado.

Toda vez que se oficializa que Barredo está repuesto de sus funciones como consejero ciudadano, su intención ahora es "seguir trabajando con mayor ilusión". "Pero sin renunciar a aquello de lo que se me apartó, que es poder estudiar la contabilidad completa de Podemos que se me negó durante dos años, así como todos y cada unos de los movimientos de las cuentas corrientes de la formación. Como consejero tengo el derecho de verlas y el deber de analizarlas, y por supuesto, desde la primera reunión, volveré a pedirlo", ha enfatizado.

Haciendo un repaso de los hechos, Barredo ha explicado que el Consejo de Garantías Democráticas a nivel estatal ya emitió tras su suspensión cautelar una resolución que decía que nunca había estado suspendido".

Ha querido recordar que, toda vez que fue suspendido, "se llegó a suspender una reunión del Consejo Ciudadano" sólo por que el asistió, según su relato. "Y la siguiente reunión ya no la hicieron en un local público, sino en un hotel de Albacete con un guarda jurado por si acaso yo aparecía", ha aseverado.

En su opinión, hasta tres derechos le han sido negados en este proceso. "El de defensa, porque me suspendieron sin concederme un minuto de audiencia; el de libertad de expresión, porque se me ha quitado la voz y la participación y no me han dejado de amordazar; y el derecho de asociación, el que tengo como cualquier ciudadano europeo, que es un derecho inalienable", ha enfatizado Barredo.